https://arabic.sputniknews.com/20220706/الخارجية-الروسية-قمة-الناتو-أثبتت-أن-الغرب-لا-يعتزم-التخلي-عن-تصعيد-الوضع-في-أوكرانيا-1064722438.html
الخارجية الروسية: قمة الناتو أثبتت أن الغرب لا يعتزم التخلي عن تصعيد الوضع في أوكرانيا
الخارجية الروسية: قمة الناتو أثبتت أن الغرب لا يعتزم التخلي عن تصعيد الوضع في أوكرانيا
قال نائب مدير قسم الإعلام بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، إن قمة الناتو التي عقدت في يونيو/حزيران، أظهرت أن الغرب لن يتخلى عن خطه المتمثل في زيادة... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T10:34+0000
2022-07-06T10:34+0000
2022-07-06T10:34+0000
الناتو
روسيا
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وقال زايتسيف إن "الغرب لن يتخلى عن الخط بشأن زيادة تصعيد الوضع في أوكرانيا، وهذا ما أكدته أيضا قمة الناتو التي عقدت يومي 28 و29 يونيو، والتي أسفرت عن قرار بشأن حزمة دعم معززة لكييف". وشدد على أن عمليات تسليم الأسلحة على نطاق واسع تتجه باستمرار إلى أوكرانيا، وأن الحلفاء الأوروبيين للبلاد يشجعون التطلعات العسكرية للسلطات الأوكرانية.واتفق المشاركون في قمة مدريد على حزمة مساعدات لأوكرانيا، بما في ذلك التسريع من عمليات إمداد أوكرانيا بأسلحة غير فتاكة وتعزيز الدفاع السيبراني وتحديث صناعة الدفاع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو, روسيا
الخارجية الروسية: قمة الناتو أثبتت أن الغرب لا يعتزم التخلي عن تصعيد الوضع في أوكرانيا
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قال نائب مدير قسم الإعلام بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، إن قمة الناتو التي عقدت في يونيو/حزيران، أظهرت أن الغرب لن يتخلى عن خطه المتمثل في زيادة تصعيد الوضع في أوكرانيا، ومواصلة ضخ الأسلحة إلى البلاد.
وقال زايتسيف إن "الغرب لن يتخلى عن الخط بشأن زيادة تصعيد الوضع في أوكرانيا، وهذا ما أكدته أيضا قمة الناتو التي عقدت يومي 28 و29 يونيو، والتي أسفرت عن قرار بشأن حزمة دعم معززة لكييف".
وشدد على أن عمليات تسليم الأسلحة على نطاق واسع تتجه باستمرار إلى أوكرانيا، وأن الحلفاء الأوروبيين للبلاد يشجعون التطلعات العسكرية للسلطات الأوكرانية.
واتفق المشاركون في قمة مدريد على حزمة مساعدات
لأوكرانيا، بما في ذلك التسريع من عمليات إمداد أوكرانيا بأسلحة غير فتاكة وتعزيز الدفاع السيبراني وتحديث صناعة الدفاع.