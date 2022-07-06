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https://arabic.sputniknews.com/20220706/الخارجية-الصينية-تعلق-على-تقارير-إعلامية-حول-رفض-الرئيس-زيارة-روسيا-1064717719.html
الخارجية الصينية تعلق على تقارير إعلامية حول رفض الرئيس زيارة روسيا
الخارجية الصينية تعلق على تقارير إعلامية حول رفض الرئيس زيارة روسيا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة، يوم الأربعاء، إن رئيسي روسيا والصين حافظا على اتصالات وثيقة منذ بداية الوباء، وسيواصل البلدان... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T09:01+0000
2022-07-06T09:01+0000
الصين
روسيا
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في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن الزعيم الصيني رفض دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة روسيا بسبب جائحة فيروس كورونا. وأكد تشاو ليجيان أن الطرفين "سيواصلان تطوير العلاقات على جميع المستويات" وعلاقة الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي. وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن التقارير الإعلامية حول رفض شي جين بينغ القدوم إلى روسيا "لا تتوافق تمامًا مع الواقع".
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الصين, روسيا

الخارجية الصينية تعلق على تقارير إعلامية حول رفض الرئيس زيارة روسيا

09:01 GMT 06.07.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الذهاب إلى بنك الصوررئيسا روسيا والصين يبدآن محادثاتهما في بكين
رئيسا روسيا والصين يبدآن محادثاتهما في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة، يوم الأربعاء، إن رئيسي روسيا والصين حافظا على اتصالات وثيقة منذ بداية الوباء، وسيواصل البلدان تطوير التبادلات على جميع المستويات.
في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن الزعيم الصيني رفض دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة روسيا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال الدبلوماسي الصيني: "منذ بداية جائحة كوفيد -19، حافظ رؤساء الدول وكبار المسؤولين في الصين وروسيا على اتصالات وثيقة من خلال مختلف الوسائل وأجروا اتصالات فعالة وفي الوقت المناسب بشأن العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات".

وأكد تشاو ليجيان أن الطرفين "سيواصلان تطوير العلاقات على جميع المستويات" وعلاقة الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن التقارير الإعلامية حول رفض شي جين بينغ القدوم إلى روسيا "لا تتوافق تمامًا مع الواقع".
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