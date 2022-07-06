عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220706/الخارجية-الفلسطينية-إسرائيل-تستبق-زيارة-بايدن-بمزيد-من-القتل-وتصعيد-العدوان-ضد-شعبنا-1064710626.html
الخارجية الفلسطينية: "إسرائيل تستبق زيارة بايدن بمزيد من القتل وتصعيد العدوان ضد شعبنا"
الخارجية الفلسطينية: "إسرائيل تستبق زيارة بايدن بمزيد من القتل وتصعيد العدوان ضد شعبنا"
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، "بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشاب رفيق رياض غنام (20عاماً)... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T07:40+0000
2022-07-06T07:40+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102066/78/1020667840_0:529:4819:3240_1920x0_80_0_0_aa5d75a232f6aa12ff0e3bf8d7d76e0b.jpg
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، "هذه الجريمة الجديدة جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا"، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها.ورأت الوزارة أن "دولة الاحتلال تستبق زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمزيد من عمليات الإعدام الميداني وتصعيد عدوانها الشامل ضد الشعب الفلسطيني بتوجيهات وتعليمات المستوى السياسي الإسرائيلي التي تبيح لجنود الاحتلال إعدام الفلسطيني دون أي مبرر أو سبب".وطالب البيان "المحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها في ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والإسراع بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه وإصدار مذكرات توقيف بحق الجناة والقتلة والمخربيين".وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "الشاب رفيق رياض غنام (20 عاماً)، استشهد اليوم، متأثراً بجروحه الخطرة التي أصيب بها خلال اعتقاله من قبل قوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102066/78/1020667840_408:0:4819:3308_1920x0_80_0_0_cedf0378aa94581ccef02aa561ce58d2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

الخارجية الفلسطينية: "إسرائيل تستبق زيارة بايدن بمزيد من القتل وتصعيد العدوان ضد شعبنا"

07:40 GMT 06.07.2022
© AP Photo / Peter Dejongوزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي
وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Peter Dejong
تابعنا عبرTelegram
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، "بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشاب رفيق رياض غنام (20عاماً) خلال اقتحامها بلدة جبع جنوب جنين".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، "هذه الجريمة الجديدة جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا"، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها.
ورأت الوزارة أن "دولة الاحتلال تستبق زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمزيد من عمليات الإعدام الميداني وتصعيد عدوانها الشامل ضد الشعب الفلسطيني بتوجيهات وتعليمات المستوى السياسي الإسرائيلي التي تبيح لجنود الاحتلال إعدام الفلسطيني دون أي مبرر أو سبب".
وطالب البيان "المحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها في ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والإسراع بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه وإصدار مذكرات توقيف بحق الجناة والقتلة والمخربيين".
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "الشاب رفيق رياض غنام (20 عاماً)، استشهد اليوم، متأثراً بجروحه الخطرة التي أصيب بها خلال اعتقاله من قبل قوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала