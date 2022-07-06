https://arabic.sputniknews.com/20220706/الخارجية-الفلسطينية-إسرائيل-تستبق-زيارة-بايدن-بمزيد-من-القتل-وتصعيد-العدوان-ضد-شعبنا-1064710626.html
الخارجية الفلسطينية: "إسرائيل تستبق زيارة بايدن بمزيد من القتل وتصعيد العدوان ضد شعبنا"
الخارجية الفلسطينية: "إسرائيل تستبق زيارة بايدن بمزيد من القتل وتصعيد العدوان ضد شعبنا"
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، "بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشاب رفيق رياض غنام (20عاماً)... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T07:40+0000
2022-07-06T07:40+0000
2022-07-06T07:40+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، "هذه الجريمة الجديدة جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا"، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها.ورأت الوزارة أن "دولة الاحتلال تستبق زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمزيد من عمليات الإعدام الميداني وتصعيد عدوانها الشامل ضد الشعب الفلسطيني بتوجيهات وتعليمات المستوى السياسي الإسرائيلي التي تبيح لجنود الاحتلال إعدام الفلسطيني دون أي مبرر أو سبب".وطالب البيان "المحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها في ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والإسراع بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه وإصدار مذكرات توقيف بحق الجناة والقتلة والمخربيين".وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "الشاب رفيق رياض غنام (20 عاماً)، استشهد اليوم، متأثراً بجروحه الخطرة التي أصيب بها خلال اعتقاله من قبل قوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين.
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سبوتنيك عربي
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
الخارجية الفلسطينية: "إسرائيل تستبق زيارة بايدن بمزيد من القتل وتصعيد العدوان ضد شعبنا"
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أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، "بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشاب رفيق رياض غنام (20عاماً) خلال اقتحامها بلدة جبع جنوب جنين".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، "هذه الجريمة الجديدة جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا"، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها.
ورأت الوزارة أن "دولة الاحتلال تستبق زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمزيد من عمليات الإعدام الميداني وتصعيد عدوانها الشامل ضد الشعب الفلسطيني بتوجيهات وتعليمات المستوى السياسي الإسرائيلي التي تبيح لجنود الاحتلال إعدام الفلسطيني دون أي مبرر أو سبب".
وطالب البيان "المحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها في ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والإسراع بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه وإصدار مذكرات توقيف بحق الجناة والقتلة والمخربيين".
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "الشاب رفيق رياض غنام (20 عاماً)، استشهد اليوم، متأثراً بجروحه الخطرة التي أصيب بها خلال اعتقاله من قبل قوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين.