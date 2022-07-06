https://arabic.sputniknews.com/20220706/الخطوط-الجوية-البريطانية-تعلن-إلغاء-1500-رحلة-إضافية-1064721897.html
الخطوط الجوية البريطانية تعلن إلغاء 1500 رحلة إضافية
الخطوط الجوية البريطانية تعلن إلغاء 1500 رحلة إضافية
أعلنت الخطوط الجوية البريطانية إلغاء 1500 رحلة جوية هذا الصيف، بينها نسبة كبيرة كان من المقرر إجراؤها الشهر الجاري. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T10:33+0000
2022-07-06T10:33+0000
2022-07-06T10:33+0000
العالم
بريطانيا
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وعانت صناعة الطيران من نقص أعداد الموظفين إثر انتعاش عمليات السفر عقب الركود الذي شهدته خلال ذروة جائحة كورونا، لكن عملية إلغاء الرحلات الجوية التي تم الإعلان عنها مؤخرا ستؤثر على عشرات الآلاف من المسافرين، الذي يعتمدون على رحلات مطاري "غاتويك" و"هيثرو" في بريطانيا، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، الثلاثاء.وجاء الإعلان الجديد عن إلغاء رحلات جوية بعد إعلان سابق تضمن إلغاء 10 في المئة من الرحلات التي كانت مقررة خلال أشهر أبريل/ نيسان وأكتوبر/ تشرين الأول هذا العام.وأكدت شركة الخطوط الجوية البريطانية أنها اتخذت إجراءات مسبقة لتقليل جدول رحلاتها هذا الصيف، مشيرة إلى أنها تقوم بتحديث بيانات الرحلات وإرسال إشعارات إلى العملاء بهذا الشأن.ولفتت إلى أن التحديات التي تواجهها صناعة الطيران غير مسبوقة وهو فرض عليها إلغاء رحلات جوية أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20201012/رئيس-الخطوط-الجوية-البريطانية-بصدد-الاستقالة-بسبب-كورونا-1046800257.html
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العالم, بريطانيا
الخطوط الجوية البريطانية تعلن إلغاء 1500 رحلة إضافية
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أعلنت الخطوط الجوية البريطانية إلغاء 1500 رحلة جوية هذا الصيف، بينها نسبة كبيرة كان من المقرر إجراؤها الشهر الجاري.
وعانت صناعة الطيران من نقص أعداد الموظفين إثر انتعاش عمليات السفر عقب الركود الذي شهدته خلال ذروة جائحة كورونا، لكن عملية إلغاء الرحلات الجوية التي تم الإعلان عنها مؤخرا ستؤثر على عشرات الآلاف من المسافرين، الذي يعتمدون على رحلات مطاري "غاتويك" و"هيثرو" في بريطانيا، حسبما ذكرت
صحيفة "ميرور" البريطانية، الثلاثاء.
12 أكتوبر 2020, 07:55 GMT
وجاء الإعلان الجديد عن إلغاء رحلات جوية بعد إعلان سابق تضمن إلغاء 10 في المئة من الرحلات التي كانت مقررة خلال أشهر أبريل/ نيسان وأكتوبر/ تشرين الأول هذا العام.
وأكدت شركة الخطوط الجوية
البريطانية أنها اتخذت إجراءات مسبقة لتقليل جدول رحلاتها هذا الصيف، مشيرة إلى أنها تقوم بتحديث بيانات الرحلات وإرسال إشعارات إلى العملاء بهذا الشأن.
ولفتت إلى أن التحديات التي تواجهها صناعة الطيران
غير مسبوقة وهو فرض عليها إلغاء رحلات جوية أخرى.