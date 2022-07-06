https://arabic.sputniknews.com/20220706/الداخلية-المصرية-تلقي-القبض-على-أصحاب-دعوة-باتمان-حلوان-1064782375.html
الداخلية المصرية تلقي القبض على أصحاب دعوة "باتمان حلوان"
الداخلية المصرية تلقي القبض على أصحاب دعوة "باتمان حلوان"
ألقت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الأربعاء، القبض على أصحاب دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ "باتمان حلوان". 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T16:45+0000
2022-07-06T16:45+0000
2022-07-06T16:45+0000
مجتمع
أخبار مصر الآن
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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن الداخلية المصرية بيانا علقت فيه على "تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان (باتمان حلوان) يتضمن الدعوة لارتداء زي تنكري والتجمع بتاريخ 13 أغسطس (آب) القادم أمام محطة مترو الأنفاق بحلوان بغرض التشاجر للتنافس بينهم وتحديد الفائز بلقب أطلقه القائمين على تلك الفعالية (معركة حلوان باتمان الحقيقي)".وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية المصرية تمكنت من تحديد وضبط القائمين على إطلاق تلك الدعوة وإنشاء الصفحات التي تم من خلالها الترويج لتلك الفعالية على مواقع التواصل الاجتماعي.وكشفت الداخلية عن أن القائمين على تلك الدعوة هم 4 أشخاص، تبين قيامهم باستغلال التفاعل من قبل عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مع الدعوة وقيامهم بتدشين مجموعة إلكترونية للترويج للتجمع المشار إليه.وبحسب البيان فقد استغل القائمون على تلك الفاعلية "حجم التفاعل عليه ومتابعة تطورها وازدياد أعضائها لرغبتهم في استغلالها في تحقيق مكاسب مادية من خلال جذب الإعلانات والمواد التجارية الدعائية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, أخبار مصر الآن
الداخلية المصرية تلقي القبض على أصحاب دعوة "باتمان حلوان"
تابعنا عبر
ألقت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الأربعاء، القبض على أصحاب دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ "باتمان حلوان".
ونقلت صحيفة "المصري اليوم
" عن الداخلية المصرية بيانا علقت فيه على "تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان (باتمان حلوان) يتضمن الدعوة لارتداء زي تنكري والتجمع بتاريخ 13 أغسطس (آب) القادم أمام محطة مترو الأنفاق بحلوان بغرض التشاجر للتنافس بينهم وتحديد الفائز بلقب أطلقه القائمين على تلك الفعالية (معركة حلوان باتمان الحقيقي)".
وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية المصرية تمكنت من تحديد وضبط القائمين على إطلاق تلك الدعوة وإنشاء الصفحات التي تم من خلالها الترويج لتلك الفعالية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت الداخلية عن أن القائمين على تلك الدعوة هم 4 أشخاص، تبين قيامهم باستغلال التفاعل من قبل عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مع الدعوة وقيامهم بتدشين مجموعة إلكترونية للترويج للتجمع المشار إليه.
وبحسب البيان فقد استغل القائمون على تلك الفاعلية "حجم التفاعل عليه ومتابعة تطورها وازدياد أعضائها لرغبتهم في استغلالها في تحقيق مكاسب مادية من خلال جذب الإعلانات والمواد التجارية الدعائية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".