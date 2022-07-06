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الدفاع التركية تأمل زيارة وفد روسي لبحث مشكلة الحبوب
الدفاع التركية تأمل زيارة وفد روسي لبحث مشكلة الحبوب
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن وفدا روسيا قد يزور تركيا لمناقشة قضية الحبوب. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T14:56+0000
2022-07-06T14:56+0000
اقتصاد
أخبار تركيا اليوم
روسيا
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أفاد أكار أن هناك بعض التقدم في مسألة تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود، لكن هناك قضايا فنية تتطلب مناقشات مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه إذا اتفقت موسكو وكييف على "مشكلة الحبوب"، فسيتم إنشاء "منطقة أمنية" خارج مياه أوكرانيا.وبحسبه، تحاول أنقرة تحقيق نتيجة سريعة في هذا الشأن.هذا وصرحت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا بتهديد أزمة الغذاء بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بالتصدي لتوريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، ونفت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات. في الوقت نفسه، أوجدت سلطات كييف نفسها العديد من العقبات أمام تصدير الحبوب للتصدير، بالإضافة إلى الحرق العمد للحبوب في ميناء ماريوبول.
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اقتصاد, أخبار تركيا اليوم, روسيا

الدفاع التركية تأمل زيارة وفد روسي لبحث مشكلة الحبوب

14:56 GMT 06.07.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© Sputnik . Stringer
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قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن وفدا روسيا قد يزور تركيا لمناقشة قضية الحبوب.
أفاد أكار أن هناك بعض التقدم في مسألة تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود، لكن هناك قضايا فنية تتطلب مناقشات مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه إذا اتفقت موسكو وكييف على "مشكلة الحبوب"، فسيتم إنشاء "منطقة أمنية" خارج مياه أوكرانيا.

وقال أكار للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر زيارة وفد عسكري روسي لأنقرة أو زيارة تركية لموسكو: "نعم، زيارتنا الثانية لروسيا وزيارة شركائنا الروس إلى هنا ممكنة أيضا".

وبحسبه، تحاول أنقرة تحقيق نتيجة سريعة في هذا الشأن.
هذا وصرحت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا بتهديد أزمة الغذاء بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بالتصدي لتوريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، ونفت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات. في الوقت نفسه، أوجدت سلطات كييف نفسها العديد من العقبات أمام تصدير الحبوب للتصدير، بالإضافة إلى الحرق العمد للحبوب في ميناء ماريوبول.
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