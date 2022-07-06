https://arabic.sputniknews.com/20220706/الدفاع-الروسية-الطيران-والصواريخ-والمدفعية-تضرب-أكثر-من-70-هدفا-للقوات-الأوكرانية-1064718135.html
الدفاع الروسية: الطيران والصواريخ والمدفعية تضرب أكثر من 70 هدفا للقوات الأوكرانية
الدفاع الروسية: الطيران والصواريخ والمدفعية تضرب أكثر من 70 هدفا للقوات الأوكرانية
صرح، اليوم الأربعاء، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، أنه خلال العملية الخاصة في أوكرانيا، أصابت الطائرات والقذائف الصاروخية... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T09:00+0000
2022-07-06T09:00+0000
2022-07-06T09:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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كما أكد أن وسائل الدفاع الروسية قامت، خلال اليوم الماضي، بإسقاط 11 طائرة مسيّرة في مقاطعات نيكولايف، وخاركوف، وخيرسون، وجمهورية لوغانسك الشعبية، بالإضافة إلى مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في منطقة بيرفومايسكوي في مقاطعة نيكولايف.وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت تسعة صواريخ "توتشكا-أو" أوكرانية في منطقة خيرسون، ولوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى ثماني قذائف من راجمات في مناطق خاركوف وخيرسون ولوغانسك.وأشار إلى أنه تم تدمير قاذفتين من أنظمة إطلاق الصواريخ الأمريكية HIMARS ومخزنين للذخيرة لهما على أراضي جمهورية دونيتسك بصواريخ عالية الدقة. وتابع: "في منطقة شيروكودانيفكا في مقاطعة نيكولايف، تم تدمير محطة رادار لتوجيه نظام إس-300، وكذلك نقطة انتشار مؤقتة لوحدات المرتزقة الأجنبية في منطقة ليماني في مقاطعة نيكولايف، بأسلحة عالية الدقة ".ونوه أن مقاتلة روسية من طراز سو-35 أسقطت مروحتين وطائرة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مقاطعة نيكولايف خلال معركة جوية واحدة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: الطيران والصواريخ والمدفعية تضرب أكثر من 70 هدفا للقوات الأوكرانية
09:00 GMT 06.07.2022 (تم التحديث: 09:20 GMT 06.07.2022) تابعنا عبر
صرح، اليوم الأربعاء، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، أنه خلال العملية الخاصة في أوكرانيا، أصابت الطائرات والقذائف الصاروخية والمدفعية أكثر من 70 هدفًا للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية.
كما أكد أن وسائل الدفاع الروسية قامت، خلال اليوم الماضي، بإسقاط 11 طائرة مسيّرة في مقاطعات نيكولايف، وخاركوف، وخيرسون، وجمهورية لوغانسك الشعبية، بالإضافة إلى مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في منطقة بيرفومايسكوي في مقاطعة نيكولايف.
وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت تسعة صواريخ "توتشكا-أو" أوكرانية في منطقة خيرسون، ولوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى ثماني قذائف من راجمات في مناطق خاركوف وخيرسون ولوغانسك.
وأشار إلى أنه تم تدمير قاذفتين من أنظمة إطلاق الصواريخ الأمريكية HIMARS ومخزنين للذخيرة لهما على أراضي جمهورية دونيتسك بصواريخ عالية الدقة.
وتابع: "في منطقة شيروكودانيفكا في مقاطعة نيكولايف، تم تدمير محطة رادار لتوجيه نظام إس-300، وكذلك نقطة انتشار مؤقتة لوحدات المرتزقة الأجنبية في منطقة ليماني في مقاطعة نيكولايف، بأسلحة عالية الدقة ".
ونوه أن مقاتلة روسية من طراز سو-35 أسقطت مروحتين وطائرة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مقاطعة نيكولايف خلال معركة جوية واحدة.