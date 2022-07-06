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الديوان الملكي الأردني يعلن خطوبة الأميرة إيمان بنت الملك عبد الله الثاني... صور
الديوان الملكي الأردني يعلن خطوبة الأميرة إيمان بنت الملك عبد الله الثاني... صور
هنأ الديوان الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، بمناسبة خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، على جميل... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T10:48+0000
2022-07-06T10:48+0000
2022-07-06T10:48+0000
أخبار الأردن
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وقال الديوان الملكي، في بيان له، "بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، وأصحاب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، تمت يوم الثلاثاء الواقع في السادس من ذي الحجة عام 1443 هجرية، الموافق للخامس من يوليو/ تموز عام 2022 ميلادية، خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس".وأوضح البيان، أن "عددا من أفراد أسرة السيد جميل ألكساندر ترميوتس حضروا الخطوبة"، متمنيا للأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، والسيد جميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء.من جانبها، هنأت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني عبد الله الثاني، ابنتها الأميرة إيمان عبدالله الثاني بمناسبة خطوبتها، قائلة: "ألف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم إنت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير".
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أخبار الأردن
الديوان الملكي الأردني يعلن خطوبة الأميرة إيمان بنت الملك عبد الله الثاني... صور
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هنأ الديوان الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، بمناسبة خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، على جميل ألكساندر ترميوتس.
وقال الديوان الملكي، في بيان له
، "بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، وأصحاب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، تمت يوم الثلاثاء الواقع في السادس من ذي الحجة عام 1443 هجرية، الموافق للخامس من يوليو/ تموز عام 2022 ميلادية، خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس".
وأوضح البيان، أن "عددا من أفراد أسرة السيد جميل ألكساندر ترميوتس حضروا الخطوبة"، متمنيا للأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، والسيد جميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء.
من جانبها، هنأت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني عبد الله الثاني، ابنتها الأميرة إيمان عبدالله الثاني بمناسبة خطوبتها، قائلة: "ألف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم إنت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير".