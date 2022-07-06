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الرئيس اللبناني: ترسيم الحدود سينتهي قريبا
الرئيس اللبناني: ترسيم الحدود سينتهي قريبا
قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن مسألة ترسيم الحدود مع إسرائيل ستنتهي قريبا وأن النتائج ستكون إيجابية وفي مصلحة الطرفين، منوها أن الأمور لو لم تكن إيجابية... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T18:59+0000
2022-07-06T18:59+0000
العالم العربي
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وأوضح عون في لقاء مع شبكة "أو تي في" اللبنانية، "ترسيم الحدود سينتهي قريبا، ليس هناك مدة طويلة لينتهي، الحل سيكون لمصلحة الجميع، نحن نرسم الحدود ويكون الطرفان راضيين عن الحل".وتابع، "المدة قصيرة لنتوصل فيها إلى حل، وأعتقد صرنا على تفاهم مع الأمريكيين الذين يقومون بالوساطة مع إسرائيل"، مشيرا إلى وجود أجواء إيجابية في المفاوضات، حيث قال: "لو لم تكن الأجواء إيجابية لما كنا تابعنا عملية التفاوض".على صعيد آخر، أكد عون أن الجولة التي أجراها وزير الطاقة والمياه وليد فياض بشأن الغاز والكهرباء، كانت إيجابية، موضحا في هذا الشأن، "المهمة هي إنهاء المعاملات اللازمة مع الأطراف التي تعطينا الغاز، وقد ذهب إلى مصر والعراق، وتحدث معهم، والحمد لله النتائج إيجابية".
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العالم العربي

الرئيس اللبناني: ترسيم الحدود سينتهي قريبا

18:59 GMT 06.07.2022
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Dalati Nohra
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قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن مسألة ترسيم الحدود مع إسرائيل ستنتهي قريبا وأن النتائج ستكون إيجابية وفي مصلحة الطرفين، منوها أن الأمور لو لم تكن إيجابية لأوقفت بيروت التفاوض.
وأوضح عون في لقاء مع شبكة "أو تي في" اللبنانية، "ترسيم الحدود سينتهي قريبا، ليس هناك مدة طويلة لينتهي، الحل سيكون لمصلحة الجميع، نحن نرسم الحدود ويكون الطرفان راضيين عن الحل".

وتابع، "المدة قصيرة لنتوصل فيها إلى حل، وأعتقد صرنا على تفاهم مع الأمريكيين الذين يقومون بالوساطة مع إسرائيل"، مشيرا إلى وجود أجواء إيجابية في المفاوضات، حيث قال: "لو لم تكن الأجواء إيجابية لما كنا تابعنا عملية التفاوض".
على صعيد آخر، أكد عون أن الجولة التي أجراها وزير الطاقة والمياه وليد فياض بشأن الغاز والكهرباء، كانت إيجابية، موضحا في هذا الشأن، "المهمة هي إنهاء المعاملات اللازمة مع الأطراف التي تعطينا الغاز، وقد ذهب إلى مصر والعراق، وتحدث معهم، والحمد لله النتائج إيجابية".
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