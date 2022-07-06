https://arabic.sputniknews.com/20220706/السعودية--لن-تستضيف-منافسات-ألعاب-أرمي--2022-1064734913.html
السعودية لن تستضيف منافسات ألعاب "أرمي- 2022"
السعودية لن تستضيف منافسات ألعاب "أرمي- 2022"
اختفت المملكة العربية السعودية من قائمة الدول المستعدة لاستضافة منافسات الألعاب العسكرية الدولية "آرمي-2022"، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 27 أغسطس/آب،... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T13:37+0000
2022-07-06T13:37+0000
2022-07-06T13:37+0000
العالم
رصد عسكري
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في نهاية أبريل/نيسان، أفادت الوزارة بأن 13 دولة مستعدة لاستضافة الألعاب العسكرية 2022، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وفنزويلا، اللتين خططتا لاستضافة المسابقات لأول مرة. على وجه الخصوص، كانت المملكة العربية السعودية تنوي إجراء "دورية الطرق السريعة".وبحسب الوزارة، فإن مسابقة "دورية الطريق" ستقام الآن في أوزبكستان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
السعودية لن تستضيف منافسات ألعاب "أرمي- 2022"
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اختفت المملكة العربية السعودية من قائمة الدول المستعدة لاستضافة منافسات الألعاب العسكرية الدولية "آرمي-2022"، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 27 أغسطس/آب، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.
في نهاية أبريل/نيسان، أفادت الوزارة بأن 13 دولة مستعدة لاستضافة الألعاب العسكرية 2022، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وفنزويلا، اللتين خططتا لاستضافة المسابقات لأول مرة. على وجه الخصوص، كانت المملكة العربية السعودية تنوي إجراء "دورية الطرق السريعة".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ستقام مسابقات" آرمي-2022" على أراضي 12 دولة: أذربيجان، الجزائر، أرمينيا، بيلاروسيا، فنزويلا، فيتنام، إيران، الهند، كازاخستان، الصين، روسيا، أوزبكستان. لأول مرة ستجري إحدى منافسات" أرمي-2022" في قارة أمريكا الجنوبية. ستجري منافسة "خط القنص" في فنزويلا".
وبحسب الوزارة، فإن مسابقة "دورية الطريق" ستقام الآن في أوزبكستان.