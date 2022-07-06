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https://arabic.sputniknews.com/20220706/السفارة-الروسية-تتحقق-من-تقارير-مقتل-امرأة-روسية-في-إطلاق-النار-بولاية-شيكاغو-الأمريكية-1064707035.html
السفارة الروسية تتحقق من تقارير مقتل امرأة روسية في إطلاق النار بولاية شيكاغو الأمريكية
السفارة الروسية تتحقق من تقارير مقتل امرأة روسية في إطلاق النار بولاية شيكاغو الأمريكية
قالت البعثة الدبلوماسية الروسية، اليوم الأربعاء، إن السفارة الروسية في الولايات المتحدة تتحقق من التقارير التي تفيد بأن أحد القتلى في إطلاق نار في إحدى ضواحي... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T04:04+0000
2022-07-06T04:04+0000
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت السفارة لـ"سبوتنيك": "تتحقق السفارة من المعلومات حول الجنسية الروسية المحتملة لإيرينا مكارثي، التي توفيت خلال إطلاق النار الجماعي على المشاركين في العرض في مدينة هايلاند بارك، بولاية إلينوي".وأضافت السفارة: "لم نتلق إخطارات من وكالات إنفاذ القانون الأمريكية بشأن المواطنين الروس المصابين".وقالت البعثة الدبلوماسية إن الدبلوماسيين الروس يضعون المسألة "تحت السيطرة".وقتل سبعة أشخاص في إطلاق نار جماعي وقع خلال موكب عيد الاستقلال في 4 يوليو في هايلاند بارك بولاية إلينوي الأمريكية، وكان من بين القتلى امرأة تدعى إيرينا مكارثي وزوجها كيفن.
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روسيا

السفارة الروسية تتحقق من تقارير مقتل امرأة روسية في إطلاق النار بولاية شيكاغو الأمريكية

04:04 GMT 06.07.2022
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKAالشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022
الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKA
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قالت البعثة الدبلوماسية الروسية، اليوم الأربعاء، إن السفارة الروسية في الولايات المتحدة تتحقق من التقارير التي تفيد بأن أحد القتلى في إطلاق نار في إحدى ضواحي شيكاغو ربما يحمل الجنسية الروسية.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت السفارة لـ"سبوتنيك": "تتحقق السفارة من المعلومات حول الجنسية الروسية المحتملة لإيرينا مكارثي، التي توفيت خلال إطلاق النار الجماعي على المشاركين في العرض في مدينة هايلاند بارك، بولاية إلينوي".
وأضافت السفارة: "لم نتلق إخطارات من وكالات إنفاذ القانون الأمريكية بشأن المواطنين الروس المصابين".
وقالت البعثة الدبلوماسية إن الدبلوماسيين الروس يضعون المسألة "تحت السيطرة".
وقتل سبعة أشخاص في إطلاق نار جماعي وقع خلال موكب عيد الاستقلال في 4 يوليو في هايلاند بارك بولاية إلينوي الأمريكية، وكان من بين القتلى امرأة تدعى إيرينا مكارثي وزوجها كيفن.
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