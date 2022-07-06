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https://arabic.sputniknews.com/20220706/السكرتير-الاقتصادي-لوزارة-الخزانة-البريطانية-يتقدم-باستقالته-لرئيس-الحكومة-بوريس-جونسون-1064727317.html
السكرتير الاقتصادي لوزارة الخزانة البريطانية يتقدم باستقالته لرئيس الحكومة بوريس جونسون
السكرتير الاقتصادي لوزارة الخزانة البريطانية يتقدم باستقالته لرئيس الحكومة بوريس جونسون
في إطار سلسلة الاستقالات التي تشهدها الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون، تقدم السكرتير الاقتصادي لوزارة الخزانة البريطانية جون غلين باستقالته. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T11:37+0000
2022-07-06T11:37+0000
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وأشار غلين في تغريدة له على حسابه على تويتر، أرفق بها صورة للاستقالة التي تقدم بها إلى أنه لن يجري أي لقاءات بهذا الشأن.وكان وزراء الطفولة والصحة والخزانة والتعليم والعدل قد قدموا استقالاتهم في أوقات سابقة.تأتي هذه التطورات في أعقاب اعتراف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالخطأ في أزمة الاتهامات التي وجهت لأحد مسؤولي حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم.
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العالم, بريطانيا

السكرتير الاقتصادي لوزارة الخزانة البريطانية يتقدم باستقالته لرئيس الحكومة بوريس جونسون

11:37 GMT 06.07.2022
© AFP 2022 / Alexander NEMENOVعلم بريطانيا على مبنى السفارة البريطانية في موسكو، روسيا
علم بريطانيا على مبنى السفارة البريطانية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022 / Alexander NEMENOV
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في إطار سلسلة الاستقالات التي تشهدها الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون، تقدم السكرتير الاقتصادي لوزارة الخزانة البريطانية جون غلين باستقالته.
وأشار غلين في تغريدة له على حسابه على تويتر، أرفق بها صورة للاستقالة التي تقدم بها إلى أنه لن يجري أي لقاءات بهذا الشأن.
وكان وزراء الطفولة والصحة والخزانة والتعليم والعدل قد قدموا استقالاتهم في أوقات سابقة.
تأتي هذه التطورات في أعقاب اعتراف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالخطأ في أزمة الاتهامات التي وجهت لأحد مسؤولي حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم.
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