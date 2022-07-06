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السيسي: طالبوني بوقف المشروعات القومية وتوفير الطعام للشعب… قلت "ما أحنا بنأكل"
السيسي: طالبوني بوقف المشروعات القومية وتوفير الطعام للشعب… قلت "ما أحنا بنأكل"
أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، منصة "مصر الرقمية" لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتاحة الخدمات الإلكترونية لجميع فئات الشعب. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
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وخلال حضوره انطلاق المنصة، أكد السيسي أن هذا المشروع "يأتي إيمانا بأهمية بناء دولة رقمية عصرية حديثة وحرصا على تيسير إتاحة الخدمات الإلكترونية لكافة فئات الشعب المصري".ولفت إلى أن هذه النوعية من المشروعات تتطلب تكلفة مالية كبيرة، وقال السيسي: "لا أبالغ لو قولتلكم علشان نخلي الحي الحكومي مميكن بشكل يوفر عمل متقدم جدا للدولة المصرية سواء عملنا مراكز البيانات أو الجزء اللى اتعمل على 50 ألف موظف.. ثم الشبكة المؤمنة.. والمراكز الأخرى.. بنتكلم فى 100 مليار جنيه.. أنا لا أبالغ.. بس أنا عارف الرقم ده جنب الرقم ده جنب الرقم".وأضاف: "البعض قال لي إدي أكل وخلاص وسيب البلد على كده وتطلع اللي تطلعه"، وأضاف: "أنا هقف قدام ربنا وهيكلمني وهقول له عملت كل ده ليه، عشان أعمل إنسان حقيقي يعرف قدراته الحقيقية".وتابع: "إعادة صياغة الإنسان تتطلب مجموعة من الموارد.. كنت أتحدث مع أحدهم وقال لي: وقفوا المشروعات القومية وأكلونا بقا.. ما إحنا بناكل"، بحسب موقع "الشروق". وأكد السيسي أن "برنامج ميكنة الامتحانات يساهم في تحقيق الشفافية ومكافحة أي تجاوز، ويتيح إمكانية تقييم الطلاب مع تحييد عمل المسؤول عن الاختبارات".
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السيسي: طالبوني بوقف المشروعات القومية وتوفير الطعام للشعب… قلت "ما أحنا بنأكل"

13:15 GMT 06.07.2022
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEKالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEK
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أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، منصة "مصر الرقمية" لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتاحة الخدمات الإلكترونية لجميع فئات الشعب.
وخلال حضوره انطلاق المنصة، أكد السيسي أن هذا المشروع "يأتي إيمانا بأهمية بناء دولة رقمية عصرية حديثة وحرصا على تيسير إتاحة الخدمات الإلكترونية لكافة فئات الشعب المصري".
ولفت إلى أن هذه النوعية من المشروعات تتطلب تكلفة مالية كبيرة، وقال السيسي: "لا أبالغ لو قولتلكم علشان نخلي الحي الحكومي مميكن بشكل يوفر عمل متقدم جدا للدولة المصرية سواء عملنا مراكز البيانات أو الجزء اللى اتعمل على 50 ألف موظف.. ثم الشبكة المؤمنة.. والمراكز الأخرى.. بنتكلم فى 100 مليار جنيه.. أنا لا أبالغ.. بس أنا عارف الرقم ده جنب الرقم ده جنب الرقم".
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وأضاف: "البعض قال لي إدي أكل وخلاص وسيب البلد على كده وتطلع اللي تطلعه"، وأضاف: "أنا هقف قدام ربنا وهيكلمني وهقول له عملت كل ده ليه، عشان أعمل إنسان حقيقي يعرف قدراته الحقيقية".
وتابع: "إعادة صياغة الإنسان تتطلب مجموعة من الموارد.. كنت أتحدث مع أحدهم وقال لي: وقفوا المشروعات القومية وأكلونا بقا.. ما إحنا بناكل"، بحسب موقع "الشروق".
وأكد السيسي أن "برنامج ميكنة الامتحانات يساهم في تحقيق الشفافية ومكافحة أي تجاوز، ويتيح إمكانية تقييم الطلاب مع تحييد عمل المسؤول عن الاختبارات".
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