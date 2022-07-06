https://arabic.sputniknews.com/20220706/السيسي-مصر-ليس-فيها-ثروات-إلا-الرمل-والحجر-فيديو-1064783243.html
السيسي: مصر ليس فيها ثروات إلا الرمل والحجر... فيديو
السيسي: مصر ليس فيها ثروات إلا الرمل والحجر... فيديو
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن مصر ليس فيها أي ثروات طبيعية سوى الرمل والحجر. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T17:15+0000
2022-07-06T17:15+0000
2022-07-06T17:15+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
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جاء ذلك خلال كلمة للرئيس المصري لدى افتتاحه عددا من مشروعات "مصر الرقمية".وقال السيسي: معندناش ثروات.. وبقولكم كلكم.. علشان محدش يتوهم أنه في الدولة المصرية ثروات.. جبت شيخ البحث التنقيب وهو توفي الآن وكان عنده 85 سنة.. بقوله إية أخبارنا على خريطة الثروة المعدنية؟.. قالي عندنا 3 حاجات.. عشان أريحك الثروة يعني حجم هائل، لكن ممكن يكون عندك شوية بترول على غاز يعني، لكن عشان يبقى عندك كميات تقدر تقول إنها تمثل دخل ريعي حقيقي.. لا، إحنا عندنا رمل ورخام وحجر جيري".وأضاف الرئيس المصري "كل الناس المعنية بهذا الأمر يردوا عليا ويقولوا حاجة غير ده... أنا بتكلم عن ثروات يعني تطلع منها حاجات بمليارت الدولارات سنويا".وتابع السيسي "مفيش غير العمل وتدور على الأفكار وتطورها وتشتغل عليها علشان تغير حياة الناس وتعظم دخولها.. ماشيين بالمسارات اللي بتعبروها جيدة مش كافية.. لأن عدد السكان كتير والطلب لتحسين الدخول كبير".
مصر
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MIA „Rosiya Segodnya“
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر
السيسي: مصر ليس فيها ثروات إلا الرمل والحجر... فيديو
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن مصر ليس فيها أي ثروات طبيعية سوى الرمل والحجر.
جاء ذلك خلال كلمة للرئيس المصري لدى افتتاحه عددا من مشروعات "مصر الرقمية".
وقال السيسي: معندناش ثروات.. وبقولكم كلكم.. علشان محدش يتوهم أنه في الدولة المصرية ثروات.. جبت شيخ البحث التنقيب وهو توفي الآن وكان عنده 85 سنة.. بقوله إية أخبارنا على خريطة الثروة المعدنية؟.. قالي عندنا 3 حاجات.. عشان أريحك الثروة يعني حجم هائل، لكن ممكن يكون عندك شوية بترول على غاز يعني، لكن عشان يبقى عندك كميات تقدر تقول إنها تمثل دخل ريعي حقيقي.. لا، إحنا عندنا رمل ورخام وحجر جيري".
وأضاف الرئيس المصري "كل الناس المعنية بهذا الأمر يردوا عليا ويقولوا حاجة غير ده... أنا بتكلم عن ثروات يعني تطلع منها حاجات بمليارت الدولارات سنويا".
وتابع السيسي "مفيش غير العمل وتدور على الأفكار وتطورها وتشتغل عليها علشان تغير حياة الناس وتعظم دخولها.. ماشيين بالمسارات اللي بتعبروها جيدة مش كافية.. لأن عدد السكان كتير والطلب لتحسين الدخول كبير".