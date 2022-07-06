https://arabic.sputniknews.com/20220706/السيسي-يفتتح-عددا-من-مشروعات-مصر-الرقمية-1064710783.html

السيسي يفتتح عددا من مشروعات "مصر الرقمية"

السيسي يفتتح عددا من مشروعات "مصر الرقمية"

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددا من مشروعات "مصر الرقمية" لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا... 06.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-06T07:44+0000

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وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن "الرئيس سيشهد إطلاق منصة مصر الرقمية، وكذلك افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس"، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".ويفتتح الرئيس المصري محطات إنزال الكابلات البحرية في كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدي كرير، فضلا عن افتتاح مركز البيانات الدولي في القاهرة، ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصري.وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن الرئيس السيسي سوف يشهد فاعليات الجلسة الحوارية للشباب المشاركين في المبادرات والمستفيدين من المنح الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

https://arabic.sputniknews.com/20220704/السيسي-والمنفي-يؤكدان-أن-الانتخابات-هي-السبيل-الوحيد-لتسوية-الأزمة-في-ليبيا-مع-إخراج-القوات-1064650713.html

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