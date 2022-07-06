عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220706/السيسي-يفتتح-عددا-من-مشروعات-مصر-الرقمية-1064710783.html
السيسي يفتتح عددا من مشروعات "مصر الرقمية"
السيسي يفتتح عددا من مشروعات "مصر الرقمية"
أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددا من مشروعات "مصر الرقمية" لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T07:44+0000
2022-07-06T07:44+0000
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1063563617_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cedbf7f4ef95524b5918a1fe27116a09.jpg
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن "الرئيس سيشهد إطلاق منصة مصر الرقمية، وكذلك افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس"، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".ويفتتح الرئيس المصري محطات إنزال الكابلات البحرية في كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدي كرير، فضلا عن افتتاح مركز البيانات الدولي في القاهرة، ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصري.وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن الرئيس السيسي سوف يشهد فاعليات الجلسة الحوارية للشباب المشاركين في المبادرات والمستفيدين من المنح الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/السيسي-والمنفي-يؤكدان-أن-الانتخابات-هي-السبيل-الوحيد-لتسوية-الأزمة-في-ليبيا-مع-إخراج-القوات-1064650713.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1063563617_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_9828b312dc64f52c7f28b94aab0e3fa6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن

السيسي يفتتح عددا من مشروعات "مصر الرقمية"

07:44 GMT 06.07.2022
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEKالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEK
تابعنا عبرTelegram
أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددا من مشروعات "مصر الرقمية" لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن "الرئيس سيشهد إطلاق منصة مصر الرقمية، وكذلك افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس"، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
السيسي والمنفي يؤكدان أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في ليبيا مع إخراج القوات الأجنبية
4 يوليو, 20:38 GMT
ويفتتح الرئيس المصري محطات إنزال الكابلات البحرية في كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدي كرير، فضلا عن افتتاح مركز البيانات الدولي في القاهرة، ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصري.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن الرئيس السيسي سوف يشهد فاعليات الجلسة الحوارية للشباب المشاركين في المبادرات والمستفيدين من المنح الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала