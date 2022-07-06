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https://arabic.sputniknews.com/20220706/الصحة-العالمية-تؤكد-إصابة-أطفال-دون-سن-الخامسة-بجدري-القرود-1064779907.html
الصحة العالمية تؤكد إصابة أطفال دون سن الخامسة بجدري القرود
الصحة العالمية تؤكد إصابة أطفال دون سن الخامسة بجدري القرود
قالت روزاموند لويس، رئيسة أمانة مكافحة الجدري لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن منظمة الصحة العالمية على علم بحالات جدري القرود لدى... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T15:42+0000
2022-07-06T15:42+0000
منظمة الصحة العالمية
جدري القردة
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وأضافت لويس في إفادة صحفية: "هناك تقارير عن حالات لإصابة أطفال، حتى الآن ثلثهم تقريبا لأطفال دون سن العاشرة ونصفهم في أطفال دون سن الخامسة".وأوضحت لويس أن "انتقال مرض جدري القرود بين المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 19 عامًا لا يزال مفتوحًا، ولكن من المحتمل أن يصاب الأطفال الأصغر سنًا بالعدوى من خلال "التعرض المنزلي".في الآونة الأخيرة ، تم تحديد أكثر من 6 آلاف حالة إصابة بجدرى القرود في 58 دولة حول العالم، في حين أن طرق انتشار العدوى ليست واضحة تمامًا للمختصين.ونأت منظمة الصحة العالمية بنفسها في 23 حزيران/يونيو عن بيان شبكة الصحة العالمية الذي أعلن تفشي مرض جدري القرود.وأبلغت شبكة الصحة العالمية (وهي منظمة غير ربحية)، عن 3400 حالة إصابة بجدري القرود في 58 دولة في بيان وأعلنت تفشي المرض كجائحة.
https://arabic.sputniknews.com/20220629/منظمة-الصحة-العالمية-تحذر-من-انتقال-جدري-القردة-للأطفال-والسيدات-الحوامل--1064431254.html
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منظمة الصحة العالمية, جدري القردة

الصحة العالمية تؤكد إصابة أطفال دون سن الخامسة بجدري القرود

15:42 GMT 06.07.2022
© AFP 2022 / YURI GRIPASمقر منظمة الصحة العالمية
مقر منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022 / YURI GRIPAS
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قالت روزاموند لويس، رئيسة أمانة مكافحة الجدري لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن منظمة الصحة العالمية على علم بحالات جدري القرود لدى الأطفال.
وأضافت لويس في إفادة صحفية: "هناك تقارير عن حالات لإصابة أطفال، حتى الآن ثلثهم تقريبا لأطفال دون سن العاشرة ونصفهم في أطفال دون سن الخامسة".
وأوضحت لويس أن "انتقال مرض جدري القرود بين المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 19 عامًا لا يزال مفتوحًا، ولكن من المحتمل أن يصاب الأطفال الأصغر سنًا بالعدوى من خلال "التعرض المنزلي".
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
منظمة الصحة العالمية تحذر من انتقال جدري القردة للأطفال والسيدات الحوامل
29 يونيو, 18:14 GMT
في الآونة الأخيرة ، تم تحديد أكثر من 6 آلاف حالة إصابة بجدرى القرود في 58 دولة حول العالم، في حين أن طرق انتشار العدوى ليست واضحة تمامًا للمختصين.
ونأت منظمة الصحة العالمية بنفسها في 23 حزيران/يونيو عن بيان شبكة الصحة العالمية الذي أعلن تفشي مرض جدري القرود.
وأبلغت شبكة الصحة العالمية (وهي منظمة غير ربحية)، عن 3400 حالة إصابة بجدري القرود في 58 دولة في بيان وأعلنت تفشي المرض كجائحة.
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