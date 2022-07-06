https://arabic.sputniknews.com/20220706/الصين-مستعدون-لتعميق-التعاون-مع-روسيا-ضمن-أطر-متعددة-الأطراف-1064723127.html
الصين: مستعدون لتعميق التعاون مع روسيا ضمن أطر متعددة الأطراف
الصين: مستعدون لتعميق التعاون مع روسيا ضمن أطر متعددة الأطراف
أخبر نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو تشو للسفير الروسي لدى الصين، أندري دينيسوف، أن بكين مستعدة لتعميق التعاون مع موسكو في أطر متعددة الأطراف بما في ذلك... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T10:52+0000
2022-07-06T10:52+0000
2022-07-06T10:52+0000
روسيا
الصين
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وأبلغ ما دينيسوف في اجتماع، يوم الثلاثاء، أن الصين ترغب أيضا في تعزيز التنسيق الاستراتيجي مع روسيا وتوسيع التعاون العملي في مختلف المجالات، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الصينية الأربعاء، نقلته "رويترز".في وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة، إن رئيسي روسيا والصين حافظا على اتصالات وثيقة منذ بداية الوباء، وسيواصل البلدان تطوير التبادلات على جميع المستويات.في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن الزعيم الصيني رفض دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة روسيا بسبب جائحة فيروس كورونا.وقال الدبلوماسي الصيني: "منذ بداية جائحة كوفيد -19، حافظ الرئيسان وكبار المسؤولين في الصين وروسيا على اتصالات وثيقة من خلال مختلف الوسائل وأجروا اتصالات فعالة وفي الوقت المناسب بشأن العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات".وأكد تشاو ليجيان أن الطرفين "سيواصلان تطوير العلاقات على جميع المستويات" وعلاقة الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي.وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن التقارير الإعلامية حول رفض شي جين بينغ القدوم إلى روسيا "لا تتوافق تمامًا مع الواقع".
https://arabic.sputniknews.com/20220705/بيسكوف-ينفي-المزاعم-القائلة-بأن-رئيس-الصين-رفض-القدوم-إلى-روسيا-1064666882.html
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روسيا, الصين
الصين: مستعدون لتعميق التعاون مع روسيا ضمن أطر متعددة الأطراف
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أخبر نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو تشو للسفير الروسي لدى الصين، أندري دينيسوف، أن بكين مستعدة لتعميق التعاون مع موسكو في أطر متعددة الأطراف بما في ذلك مجموعة العشرين.
وأبلغ ما دينيسوف في اجتماع، يوم الثلاثاء، أن الصين ترغب أيضا في تعزيز التنسيق الاستراتيجي مع روسيا
وتوسيع التعاون العملي في مختلف المجالات، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الصينية الأربعاء، نقلته "رويترز".
في وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة، إن رئيسي روسيا والصين حافظا على اتصالات وثيقة منذ بداية الوباء، وسيواصل البلدان تطوير التبادلات على جميع المستويات.
في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن الزعيم الصيني رفض دعوة الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين لزيارة روسيا بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقال الدبلوماسي الصيني: "منذ بداية جائحة كوفيد -19، حافظ الرئيسان وكبار المسؤولين في الصين وروسيا على اتصالات وثيقة من خلال مختلف الوسائل وأجروا اتصالات فعالة وفي الوقت المناسب بشأن العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات".
وأكد تشاو ليجيان أن الطرفين "سيواصلان تطوير العلاقات على جميع المستويات" وعلاقة الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن التقارير الإعلامية حول رفض شي جين بينغ القدوم إلى روسيا "لا تتوافق تمامًا مع الواقع".