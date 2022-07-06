https://arabic.sputniknews.com/20220706/القضاء-الإيراني-يكشف-تفاصيل-الاتهام-الموجه-إلى-الجاسوسين-الفرنسيين-1064735579.html
القضاء الإيراني يكشف تفاصيل الاتهام الموجه إلى الجاسوسين الفرنسيين
القضاء الإيراني يكشف تفاصيل الاتهام الموجه إلى الجاسوسين الفرنسيين
كشف القضاء الإيراني، اليوم الأربعاء، تفاصيل الاتهام الموجه إلى الجاسوسين الفرنسيين المعتقلين حاليا في السجون الإيرانية. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T13:44+0000
2022-07-06T13:44+0000
2022-07-06T13:44+0000
إيران
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ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، مسعود ستايشي، قوله بأن تهمة الجاسوسين هي "التواطؤ بهدف العمل ضد الأمن القومي الإيراني".وأضاف المتحدث في تصريحات أدلى بها في المؤتمر الصحفي الأسبوعي حول الجاسوسين الفرنسيين، أن البت في ملفهما الآن في مرحلة النيابة وأن القضية قيد السرية.وأعلنت وزارة الاسخبارات الإيرانية، في يونيو/ حزيران الماضي، اعتقال مواطن مرتبط بفرنسيين اثنين اعتقلا سابقا بتهمة التجسس وإثارة الفوضى، وذلك أثناء فراره من البلاد.وأفادت وكالة مهر الإيرانية، بأنه "تم اعتقال أحد عملاء اليسار الماركسي المسؤول عن إثارة الفتنة والاضطراب في بيئة العمل أثناء فراره من البلاد".وأضافت الوكالة أن "اعتقال المواطن الإيراني تم من قبل المديرية العامة للمخابرات في مدينة أذربيجان غربي البلاد"، مشيرة إلى أنه "تم القبض على الفرنسيين الاثنين الآخرين منذ حوالي شهر".
إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران
القضاء الإيراني يكشف تفاصيل الاتهام الموجه إلى الجاسوسين الفرنسيين
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كشف القضاء الإيراني، اليوم الأربعاء، تفاصيل الاتهام الموجه إلى الجاسوسين الفرنسيين المعتقلين حاليا في السجون الإيرانية.
ونقلت وكالة أنباء "فارس
" عن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، مسعود ستايشي، قوله بأن تهمة الجاسوسين هي "التواطؤ بهدف العمل ضد الأمن القومي الإيراني".
وأضاف المتحدث في تصريحات أدلى بها في المؤتمر الصحفي الأسبوعي حول الجاسوسين الفرنسيين، أن البت في ملفهما الآن في مرحلة النيابة وأن القضية قيد السرية.
وأوضح المتحدث أنه تم إبلاغ الجاسوسين بالتهمة الموجهة لهما وهي "الاجتماع والتواطؤ بهدف العمل ضد الأمن القومي للبلاد، فيما يخضع الأفراد الذين كانوا على صلة بهم في الداخل للاستجواب والتحقيق".
وأعلنت وزارة الاسخبارات الإيرانية، في يونيو/ حزيران الماضي، اعتقال مواطن مرتبط بفرنسيين اثنين اعتقلا سابقا بتهمة التجسس وإثارة الفوضى، وذلك أثناء فراره من البلاد.
وأفادت وكالة مهر الإيرانية
، بأنه "تم اعتقال أحد عملاء اليسار الماركسي المسؤول عن إثارة الفتنة والاضطراب في بيئة العمل أثناء فراره من البلاد".
وأضافت الوكالة أن "اعتقال المواطن الإيراني تم من قبل المديرية العامة للمخابرات في مدينة أذربيجان غربي البلاد"، مشيرة إلى أنه "تم القبض على الفرنسيين الاثنين الآخرين منذ حوالي شهر".