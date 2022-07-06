https://arabic.sputniknews.com/20220706/المجر-لن-نشارك-في-حظر-النفط-الروسي-لا-نريد-أن-يدفع-المجريون-ثمن-الحرب-1064777577.html

المجر: لن نشارك في حظر النفط الروسي... لا نريد أن يدفع المجريون ثمن الحرب

المجر: لن نشارك في حظر النفط الروسي... لا نريد أن يدفع المجريون ثمن الحرب

أعلن بيتر زيجارتو، وزير الخارجية المجري، أن بلاده لن تشارك في حظر النفط الروسي معللا ذلك بأنه "من المستحيل ماديا بالنسبة للمجر. 06.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-06T14:58+0000

2022-07-06T14:58+0000

2022-07-06T14:58+0000

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ونقلت "سي إن إن" عن الوزير المجري قوله أن حظر النفط الروسي "من المستحيل ماديا، ولا نريد أن يدفع المجريون ثمن الحرب، ليست مسؤولية الشعب أن الحرب قد اندلعت".ويرى الوزير المجري أن الأمر سيستغرق عامين والكثير من المال من أجل تغيير طرق التوصيل الضخمة من الشرق إلى الغرب، إلى طرق التسليم من الشمال إلى الجنوب وسط أوروبا.وفي وقت سابق، أفادت وكالة "إر بي كا" للأنباء عن وقف ضخ النفط من كازاخستان إلى أوروبا عبر الأراضي الروسية لمدة 30 يوما.وتُنقل كميات من النفط المستخرج من باطن الأرض في كازاخستان إلى مستورديه في أوروبا وأمريكا الشمالية عبر خط الأنابيب المار في الأراضي الروسية المملوك لشركة "كونسورتيوم قزوين"، ويصل خط الأنابيب هذا إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي الذي تنطلق منه ناقلات النفط نحو أوروبا وأمريكا الشمالية.وقررت محكمة مدينة نوفوروسيسك تعليق ضخ النفط عبر خط الأنابيب تنغيز – نوفوروسيسك حتى إزالة ما سبّب حادثا في الرصيف النفطي في الميناء في مارس/ آذار الماضي. وقال مسؤولون في الكونسورتيوم إنهم سينفذون قرار المحكمة، ولكنهم سيقدمون طعنا ضده.

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