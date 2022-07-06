https://arabic.sputniknews.com/20220706/المخابرات-الروسية-تعتقل-أفرادا-صالعين-في-محاولة-اغتيال-مسؤول-في-خيرسون-1064726565.html
اعتراف الضالعين بمحاولة اغتيال مسؤول في خيرسون "بتلقيهم التعليمات من كييف"
اعتراف الضالعين بمحاولة اغتيال مسؤول في خيرسون "بتلقيهم التعليمات من كييف"
اعتقلت قوات الأمن الروسية، اليوم الأربعاء، أفرادا في مدينة خيرسون، نظموا محاولة لاغتيال مدير إدارة السجون يفغيني سوبوليف. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T11:14+0000
2022-07-06T11:14+0000
2022-07-06T11:32+0000
روسيا
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وكتبت مديرية الداخلية في المنطقة عبر قناتها في "تلغرام": "ضباط الأمن الفيدرالي الروسي اعتقلوا أندريه سيريزينكو وأوليغ برونكو، اللذين قاما، بناء على تعليمات من مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، بتفجير سيارة مدير إدارة السجون في منطقة خيرسون".ويشار إلى أن المعتقلين اعترفوا بالفعل بذلك، وفتحت السلطات قضية جنائية بالحادثة. وفي 18 يونيو/حزيران، نظم إرهابيون محاولة اغتيال لسوبوليف، بزرع متفجرات بالقرب من المنزل الذي يسكن فيه، وانفجرت عبوة ناسفة يدوية الصنع بذخائر خفيفة على بعد 150 مترا من السيارة.ونتيجة لذلك، أصيب سوبوليف في ساقيه وتم نقله إلى المستشفى على الفور.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/سلطات-خيرسون-تتحدث-عن-تورط-أوكرانيا-بعملية-اغتيال-أحد-مسؤولي-الإقليم-1064151296.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
اعتراف الضالعين بمحاولة اغتيال مسؤول في خيرسون "بتلقيهم التعليمات من كييف"
11:14 GMT 06.07.2022 (تم التحديث: 11:32 GMT 06.07.2022) تابعنا عبر
اعتقلت قوات الأمن الروسية، اليوم الأربعاء، أفرادا في مدينة خيرسون، نظموا محاولة لاغتيال مدير إدارة السجون يفغيني سوبوليف.
وكتبت مديرية الداخلية في المنطقة عبر قناتها في "تلغرام
": "ضباط الأمن الفيدرالي الروسي اعتقلوا أندريه سيريزينكو وأوليغ برونكو، اللذين قاما، بناء على تعليمات من مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، بتفجير سيارة مدير إدارة السجون في منطقة خيرسون".
ويشار إلى أن المعتقلين اعترفوا بالفعل بذلك، وفتحت السلطات قضية جنائية بالحادثة.
وفي 18 يونيو/حزيران، نظم إرهابيون محاولة اغتيال
لسوبوليف، بزرع متفجرات بالقرب من المنزل الذي يسكن فيه، وانفجرت عبوة ناسفة يدوية الصنع بذخائر خفيفة على بعد 150 مترا من السيارة.
ونتيجة لذلك، أصيب سوبوليف في ساقيه وتم نقله إلى المستشفى على الفور.