عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220706/المخابرات-الروسية-تعتقل-أفرادا-صالعين-في-محاولة-اغتيال-مسؤول-في-خيرسون-1064726565.html
اعتراف الضالعين بمحاولة اغتيال مسؤول في خيرسون "بتلقيهم التعليمات من كييف"
اعتراف الضالعين بمحاولة اغتيال مسؤول في خيرسون "بتلقيهم التعليمات من كييف"
اعتقلت قوات الأمن الروسية، اليوم الأربعاء، أفرادا في مدينة خيرسون، نظموا محاولة لاغتيال مدير إدارة السجون يفغيني سوبوليف. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T11:14+0000
2022-07-06T11:32+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1059053380_0:62:1605:964_1920x0_80_0_0_58f2582ca4a56bc7a33de95642cc6763.jpg
وكتبت مديرية الداخلية في المنطقة عبر قناتها في "تلغرام": "ضباط الأمن الفيدرالي الروسي اعتقلوا أندريه سيريزينكو وأوليغ برونكو، اللذين قاما، بناء على تعليمات من مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، بتفجير سيارة مدير إدارة السجون في منطقة خيرسون".ويشار إلى أن المعتقلين اعترفوا بالفعل بذلك، وفتحت السلطات قضية جنائية بالحادثة. وفي 18 يونيو/حزيران، نظم إرهابيون محاولة اغتيال لسوبوليف، بزرع متفجرات بالقرب من المنزل الذي يسكن فيه، وانفجرت عبوة ناسفة يدوية الصنع بذخائر خفيفة على بعد 150 مترا من السيارة.ونتيجة لذلك، أصيب سوبوليف في ساقيه وتم نقله إلى المستشفى على الفور.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/سلطات-خيرسون-تتحدث-عن-تورط-أوكرانيا-بعملية-اغتيال-أحد-مسؤولي-الإقليم-1064151296.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1059053380_118:0:1485:1025_1920x0_80_0_0_28c3ba09bab598c5bb092ae9ed73728f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

اعتراف الضالعين بمحاولة اغتيال مسؤول في خيرسون "بتلقيهم التعليمات من كييف"

11:14 GMT 06.07.2022 (تم التحديث: 11:32 GMT 06.07.2022)
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022
الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
اعتقلت قوات الأمن الروسية، اليوم الأربعاء، أفرادا في مدينة خيرسون، نظموا محاولة لاغتيال مدير إدارة السجون يفغيني سوبوليف.
وكتبت مديرية الداخلية في المنطقة عبر قناتها في "تلغرام": "ضباط الأمن الفيدرالي الروسي اعتقلوا أندريه سيريزينكو وأوليغ برونكو، اللذين قاما، بناء على تعليمات من مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، بتفجير سيارة مدير إدارة السجون في منطقة خيرسون".
العلم اروسي فوق بلدية خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
سلطات خيرسون تتحدث عن تورط أوكرانيا بعملية اغتيال أحد مسؤولي الإقليم
24 يونيو, 11:49 GMT
ويشار إلى أن المعتقلين اعترفوا بالفعل بذلك، وفتحت السلطات قضية جنائية بالحادثة.
وفي 18 يونيو/حزيران، نظم إرهابيون محاولة اغتيال لسوبوليف، بزرع متفجرات بالقرب من المنزل الذي يسكن فيه، وانفجرت عبوة ناسفة يدوية الصنع بذخائر خفيفة على بعد 150 مترا من السيارة.
ونتيجة لذلك، أصيب سوبوليف في ساقيه وتم نقله إلى المستشفى على الفور.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала