https://arabic.sputniknews.com/20220706/المرشح-لرئاسة-الأركان-المسلحة-الاسرائيلية-يجب-مواصلة-اغتيال-قادة-الحرس-الثوري-الإيراني-1064727042.html

المرشح لرئاسة الأركان المسلحة الاسرائيلية: يجب مواصلة اغتيال قادة الحرس الثوري الإيراني

المرشح لرئاسة الأركان المسلحة الاسرائيلية: يجب مواصلة اغتيال قادة الحرس الثوري الإيراني

نشر أحد المرشحين لمنصب رئاسة هيئة الأركان الإسرائيلية الجنرال إيال زامير، وثيقة خاصة تكشف أن الايرانيين نجحوا بوضع أسلحة في سوريا تهدد إسرائيل، مشددا على ضرورة... 06.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-06T11:34+0000

2022-07-06T11:34+0000

2022-07-06T11:34+0000

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وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، قال زامير، إنه "ينبغي مواصلة العمليات الخاصة لاغتيال كبار قادة الحرس الثوري وقادة المنظمات التي تدعمها إيران كحزب الله في لبنان وحماس في غزة والمنظمات الأخرى في اليمن والعراق".وذكر أن "الحرس الثوري نجح في بناء بنية تحتية عسكرية في عمق سوريا ونشر صواريخ متطورة للغاية وطائرات مسيرة انتحارية تهدد أمن اسرائيل"، مشيرا إلى أن "المسار الجوي لعمليات تهريب شوش جدا، وبالفعل يمكن رؤية الهجمات ضد مطار دمشق المنسوبة إلى إسرائيل بحسب تقارير أجنبية، ولا يزال المحور البحري نشطا وناقلات النفط التي تحمل شحنات أسلحة تصل من إيران إلى سوريا".وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس الثلاثاء، النقاب عن نشاط عسكري إيراني "غير مسبوق" في البحر الأحمر.ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن إيران أرسلت خلال الأشهر القليلة الماضية 4 سفن عسكرية إلى البحر الأحمر، بدعوى تعزيز وجودها العسكري في المنطقة ليصبح الأوسع منذ عقد مضى.من جانبه، قال يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، إن "حزب الله" اللبناني لديه أكثر من مائة ألف صاروخ موجه نحو إسرائيل.وجاءت تصريحات لابيد خلال لقائه، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته للعاصمة باريس، قائلا: "إن حزب الله يحاول أن يشغل ضدنا صواريخ وطائرات دون طيار إيرانية".

https://arabic.sputniknews.com/20220705/غانتس-يكشف-عن-نشاط-عسكري-إيراني-غير-مسبوق-في-البحر-الأحمر-1064690383.html

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