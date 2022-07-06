https://arabic.sputniknews.com/20220706/المزروعي-أمين-عام-أوبك-الراحل-قاد-المنظمة-في-ظروف-صعبة-1064734671.html
المزروعي: أمين عام "أوبك" الراحل قاد المنظمة في ظروف صعبة
المزروعي: أمين عام "أوبك" الراحل قاد المنظمة في ظروف صعبة
علق وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، على وفاة الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، محمد باركيندو، مؤكدا أنه قاد المنظمة في ظروف صعبة. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T13:38+0000
2022-07-06T13:38+0000
2022-07-06T13:38+0000
اقتصاد
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جاء ذلك في تدوينة نشرها المزروعي بصفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، قال فيها إن باركيندو كان بمثابة الأخ والزميل وأن خبر وفاته جعله يشعر بالحزن والأسى.ولفت المزروعي إلى أن أمين عام "أوبك" الراحل بذل جهودا كبيرة في خدمة المنظمة خلال فترة وصفها بـ "العصيبة والصعبة".ووجه وزير الطاقة الإماراتي رسالة للحكومة النيجيرية والمجتمع الدولي عبر فيها عن خالص تعازيه في وفاة باركيندو.وأعلنت شركة النفط الوطنية النيجيرية، في وقت سابق اليوم، وفاة الأمين العام لـ "أوبك" محمد باركيندو، عن عمر ناهز 63 عاما.يذكر أن ولاية باركيندو في "أوبك" كان من المقرر أن تنتهي خلال الشهر الجاري، ليحل محله المرشح الكويتي هيثم الغيص، الذي تم انتخابه في يناير/ كانون الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/رئيس-شركة-النفط-الوطنية-النيجيرية-يعلن-وفاة-الأمين-العام-لمنظمة-أوبك-باركيندو-1064708189.html
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اقتصاد
المزروعي: أمين عام "أوبك" الراحل قاد المنظمة في ظروف صعبة
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علق وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، على وفاة الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، محمد باركيندو، مؤكدا أنه قاد المنظمة في ظروف صعبة.
جاء ذلك في تدوينة نشرها المزروعي بصفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، قال فيها إن باركيندو كان بمثابة الأخ والزميل وأن خبر وفاته جعله يشعر بالحزن والأسى.
ولفت المزروعي إلى أن أمين عام "أوبك
" الراحل بذل جهودا كبيرة في خدمة المنظمة خلال فترة وصفها بـ "العصيبة والصعبة".
ووجه وزير الطاقة الإماراتي رسالة للحكومة النيجيرية والمجتمع الدولي عبر فيها عن خالص تعازيه في وفاة باركيندو.
وأعلنت شركة النفط الوطنية
النيجيرية، في وقت سابق اليوم، وفاة الأمين العام لـ "أوبك" محمد باركيندو، عن عمر ناهز 63 عاما.
يذكر أن ولاية باركيندو في "أوبك" كان من المقرر أن تنتهي خلال الشهر الجاري، ليحل محله المرشح الكويتي
هيثم الغيص، الذي تم انتخابه في يناير/ كانون الثاني الماضي.