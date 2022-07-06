عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220706/المزروعي-أمين-عام-أوبك-الراحل-قاد-المنظمة-في-ظروف-صعبة-1064734671.html
المزروعي: أمين عام "أوبك" الراحل قاد المنظمة في ظروف صعبة
المزروعي: أمين عام "أوبك" الراحل قاد المنظمة في ظروف صعبة
علق وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، على وفاة الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، محمد باركيندو، مؤكدا أنه قاد المنظمة في ظروف صعبة. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T13:38+0000
2022-07-06T13:38+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102667/49/1026674971_0:0:4929:2773_1920x0_80_0_0_e2950acb37b11368a65c444c49e4fff4.jpg
جاء ذلك في تدوينة نشرها المزروعي بصفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، قال فيها إن باركيندو كان بمثابة الأخ والزميل وأن خبر وفاته جعله يشعر بالحزن والأسى.ولفت المزروعي إلى أن أمين عام "أوبك" الراحل بذل جهودا كبيرة في خدمة المنظمة خلال فترة وصفها بـ "العصيبة والصعبة".ووجه وزير الطاقة الإماراتي رسالة للحكومة النيجيرية والمجتمع الدولي عبر فيها عن خالص تعازيه في وفاة باركيندو.وأعلنت شركة النفط الوطنية النيجيرية، في وقت سابق اليوم، وفاة الأمين العام لـ "أوبك" محمد باركيندو، عن عمر ناهز 63 عاما.يذكر أن ولاية باركيندو في "أوبك" كان من المقرر أن تنتهي خلال الشهر الجاري، ليحل محله المرشح الكويتي هيثم الغيص، الذي تم انتخابه في يناير/ كانون الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/رئيس-شركة-النفط-الوطنية-النيجيرية-يعلن-وفاة-الأمين-العام-لمنظمة-أوبك-باركيندو-1064708189.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102667/49/1026674971_0:0:4373:3280_1920x0_80_0_0_7508308de85eb00674b65c35f481458e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد

المزروعي: أمين عام "أوبك" الراحل قاد المنظمة في ظروف صعبة

13:38 GMT 06.07.2022
© AFP 2022 / FEDERICO PARRAأمين عام منظمة أوبك محمد باركيندو
أمين عام منظمة أوبك محمد باركيندو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022 / FEDERICO PARRA
تابعنا عبرTelegram
علق وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، على وفاة الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، محمد باركيندو، مؤكدا أنه قاد المنظمة في ظروف صعبة.
جاء ذلك في تدوينة نشرها المزروعي بصفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، قال فيها إن باركيندو كان بمثابة الأخ والزميل وأن خبر وفاته جعله يشعر بالحزن والأسى.
ولفت المزروعي إلى أن أمين عام "أوبك" الراحل بذل جهودا كبيرة في خدمة المنظمة خلال فترة وصفها بـ "العصيبة والصعبة".
ووجه وزير الطاقة الإماراتي رسالة للحكومة النيجيرية والمجتمع الدولي عبر فيها عن خالص تعازيه في وفاة باركيندو.
محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة أوبك، 8 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
وفاة الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو
05:53 GMT
وأعلنت شركة النفط الوطنية النيجيرية، في وقت سابق اليوم، وفاة الأمين العام لـ "أوبك" محمد باركيندو، عن عمر ناهز 63 عاما.
يذكر أن ولاية باركيندو في "أوبك" كان من المقرر أن تنتهي خلال الشهر الجاري، ليحل محله المرشح الكويتي هيثم الغيص، الذي تم انتخابه في يناير/ كانون الثاني الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала