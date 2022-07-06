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https://arabic.sputniknews.com/20220706/المصالحة-الروسي-قصف-الإرهابيون-منطقة-إدلب-السورية-11-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1064791152.html
المصالحة الروسي: قصف الإرهابيون منطقة إدلب السورية 11 مرة خلال اليوم الماضي
المصالحة الروسي: قصف الإرهابيون منطقة إدلب السورية 11 مرة خلال اليوم الماضي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) قصفت منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية 11 مرة خلال ال 24 ساعة... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T22:23+0000
2022-07-06T22:23+0000
إدلب
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موسكو - سبوتنيك. وقال يفغيني غيراسيموف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، في مؤتمر صحفي: "تم تسجيل أحد عشر هجوما قصفا من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي".وأضاف غيراسيموف: "سبع هجمات في محافظة حلب، وأربعة في إدلب".وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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إدلب

المصالحة الروسي: قصف الإرهابيون منطقة إدلب السورية 11 مرة خلال اليوم الماضي

22:23 GMT 06.07.2022
© Sputnik . Basil Shartouhالعثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب
العثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© Sputnik . Basil Shartouh
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) قصفت منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية 11 مرة خلال ال 24 ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك. وقال يفغيني غيراسيموف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، في مؤتمر صحفي: "تم تسجيل أحد عشر هجوما قصفا من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي".
وأضاف غيراسيموف: "سبع هجمات في محافظة حلب، وأربعة في إدلب".
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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