https://arabic.sputniknews.com/20220706/النائبة-الأمريكية-إلهان-عمر-تتعرض-لموقف-محرج-في-حفل-غنائيفيديو-1064725017.html
النائبة الأمريكية إلهان عمر تتعرض لموقف محرج في حفل غنائي...فيديو
النائبة الأمريكية إلهان عمر تتعرض لموقف محرج في حفل غنائي...فيديو
تعرضت نائبة الكونغرس الأمريكي إلهان عمر ذات الأصل الصومالي، لموقف حرج في مهرجان موسيقي صومالي في مسقط رأسها في مينيسوتا. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T11:07+0000
2022-07-06T11:07+0000
2022-07-06T11:11+0000
منوعات
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104231/64/1042316427_0:460:4000:2710_1920x0_80_0_0_79f565bac6e7714135018cfe07024688.jpg
تم استقبالها بصيحات الاستهجان والسخرية وطالبتها الجماهير بمغادرة الحفل الموسيقي، الذي شاركت فيه المغنية الصومالية سولدان سيرار في مينيابوليس.ولم يتضح سبب صرخات الاستهجان وغضب الجماهير، وأشار بعض الأشخاص إلى أن ذلك يعود إلى دعم عضوة الكونغرس للإجهاض وحقوق مجتمع "الميم"، بجانب تصريحاتها التي زعمت فيها أن الأوضاع في مينيسوتا أسوأ من مخيمات اللاجئين الصوماليين.وأظهرت مقاطع فيديو تمت مشاركتها على “تويتر” أن الاستقبال كان فاترا، وأن شخصا على خشبة المسرح توسل الجمهور، قائلا: "لا تفعلوا هذا"، بينما حاولت عمر الحديث إلى الجمهور.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104231/64/1042316427_0:85:4000:3085_1920x0_80_0_0_a0bac80817f942d062d2db41f87abb01.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, مجتمع
النائبة الأمريكية إلهان عمر تتعرض لموقف محرج في حفل غنائي...فيديو
11:07 GMT 06.07.2022 (تم التحديث: 11:11 GMT 06.07.2022) تابعنا عبر
تعرضت نائبة الكونغرس الأمريكي إلهان عمر ذات الأصل الصومالي، لموقف حرج في مهرجان موسيقي صومالي في مسقط رأسها في مينيسوتا.
تم استقبالها بصيحات الاستهجان والسخرية وطالبتها الجماهير بمغادرة الحفل الموسيقي، الذي شاركت فيه المغنية الصومالية سولدان سيرار في مينيابوليس.
ولم يتضح سبب صرخات الاستهجان وغضب الجماهير، وأشار بعض
الأشخاص إلى أن ذلك يعود إلى دعم عضوة الكونغرس للإجهاض وحقوق مجتمع "الميم"، بجانب تصريحاتها التي زعمت فيها أن الأوضاع في مينيسوتا أسوأ من مخيمات اللاجئين الصوماليين.
وأظهرت مقاطع فيديو تمت مشاركتها على “تويتر” أن الاستقبال كان فاترا، وأن شخصا على خشبة المسرح توسل الجمهور، قائلا: "لا تفعلوا هذا"، بينما حاولت عمر الحديث إلى الجمهور.