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https://arabic.sputniknews.com/20220706/النائبة-الأمريكية-إلهان-عمر-تتعرض-لموقف-محرج-في-حفل-غنائيفيديو-1064725017.html
النائبة الأمريكية إلهان عمر تتعرض لموقف محرج في حفل غنائي...فيديو
النائبة الأمريكية إلهان عمر تتعرض لموقف محرج في حفل غنائي...فيديو
تعرضت نائبة الكونغرس الأمريكي إلهان عمر ذات الأصل الصومالي، لموقف حرج في مهرجان موسيقي صومالي في مسقط رأسها في مينيسوتا. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T11:07+0000
2022-07-06T11:11+0000
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تم استقبالها بصيحات الاستهجان والسخرية وطالبتها الجماهير بمغادرة الحفل الموسيقي، الذي شاركت فيه المغنية الصومالية سولدان سيرار في مينيابوليس.ولم يتضح سبب صرخات الاستهجان وغضب الجماهير، وأشار بعض الأشخاص إلى أن ذلك يعود إلى دعم عضوة الكونغرس للإجهاض وحقوق مجتمع "الميم"، بجانب تصريحاتها التي زعمت فيها أن الأوضاع في مينيسوتا أسوأ من مخيمات اللاجئين الصوماليين.وأظهرت مقاطع فيديو تمت مشاركتها على “تويتر” أن الاستقبال كان فاترا، وأن شخصا على خشبة المسرح توسل الجمهور، قائلا: "لا تفعلوا هذا"، بينما حاولت عمر الحديث إلى الجمهور.
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منوعات, مجتمع

النائبة الأمريكية إلهان عمر تتعرض لموقف محرج في حفل غنائي...فيديو

11:07 GMT 06.07.2022 (تم التحديث: 11:11 GMT 06.07.2022)
© AP Photo / J. Scott Applewhiteإلهان عمر
إلهان عمر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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تعرضت نائبة الكونغرس الأمريكي إلهان عمر ذات الأصل الصومالي، لموقف حرج في مهرجان موسيقي صومالي في مسقط رأسها في مينيسوتا.
تم استقبالها بصيحات الاستهجان والسخرية وطالبتها الجماهير بمغادرة الحفل الموسيقي، الذي شاركت فيه المغنية الصومالية سولدان سيرار في مينيابوليس.
ولم يتضح سبب صرخات الاستهجان وغضب الجماهير، وأشار بعض الأشخاص إلى أن ذلك يعود إلى دعم عضوة الكونغرس للإجهاض وحقوق مجتمع "الميم"، بجانب تصريحاتها التي زعمت فيها أن الأوضاع في مينيسوتا أسوأ من مخيمات اللاجئين الصوماليين.
وأظهرت مقاطع فيديو تمت مشاركتها على “تويتر” أن الاستقبال كان فاترا، وأن شخصا على خشبة المسرح توسل الجمهور، قائلا: "لا تفعلوا هذا"، بينما حاولت عمر الحديث إلى الجمهور.
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