https://arabic.sputniknews.com/20220706/الوكالة-اليهودية-تنفي-إيقافها-عن-العمل-في-روسيا-1064714087.html
الوكالة اليهودية تنفي إيقافها عن العمل في روسيا
الوكالة اليهودية تنفي إيقافها عن العمل في روسيا
نفت الوكالة اليهودية لأجل إسرائيل (سخنات) العاملة في روسيا أن تكون قد تلقت طلبا من السلطات المحلية بوقف أنشطتها. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T08:31+0000
2022-07-06T08:31+0000
2022-07-06T08:31+0000
روسيا
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وبحسب ما نقل موقع "إر بي كا" الروسي نقلا عن الوكالة، أنها لم تتلق طلبا من السلطات لإيقاف أنشطتها وسيواصل مكتبها التمثيلي في البلاد بالعمل وفقا للقانون.وأضافت الوكالة أن مكتبها التمثيلي بالإضافة للمنظمات التابعة لها يواصلون أنشطتهم وفقا للقوانين الروسية.وقال رئيس الكونغرس اليهودي الروسي، يوري كانر، في تصريح للموقع، إن هذه الإشاعات حول إيقاف الأنشطة هي تكهنات لشخص ما، فلا يوجد وثائق حول ذلك، مضيفا أن الوكالة اليهودية تعمل في جميع أنحاء العالم وأن العلاقات بين روسيا وإسرائيل جيدة، ولروسيا مصالح كثيرة في إسرائيل، وشدد على أنه لا يمكن أن تكون هناك أية مشاكل في هذا الصدد في الوقت الحالي.في وقت سابق، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن السلطات الروسية طالبت الوكالة بوقف أنشطتها في البلاد. وبحسب الصحيفة، تلقت إدارة الوكالة خطابا مع هذا الطلب بداية الأسبوع، وأكدت الوكالة استلام الوثيقة. قالوا إنهم يعملون على الرد وينسقون ذلك مع وزارة الخارجية الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء. وأشارت الوكالة إلى أنه من حين لآخر يطلب إجراء تعديلات معينة في عملها، كما أشارت الصحيفة. وأضافوا أن "الاتصالات مع السلطات جارية لمواصلة أنشطتنا وفق القواعد التي تضعها الجهات المختصة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الوكالة اليهودية تنفي إيقافها عن العمل في روسيا
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نفت الوكالة اليهودية لأجل إسرائيل (سخنات) العاملة في روسيا أن تكون قد تلقت طلبا من السلطات المحلية بوقف أنشطتها.
وبحسب ما نقل موقع "إر بي كا" الروسي نقلا عن الوكالة
، أنها لم تتلق طلبا من السلطات لإيقاف أنشطتها وسيواصل مكتبها التمثيلي في البلاد بالعمل وفقا للقانون.
وأضافت الوكالة أن مكتبها التمثيلي بالإضافة للمنظمات التابعة لها يواصلون أنشطتهم وفقا للقوانين الروسية.
وقال رئيس الكونغرس اليهودي الروسي، يوري كانر، في تصريح للموقع، إن هذه الإشاعات حول إيقاف الأنشطة هي تكهنات لشخص ما، فلا يوجد وثائق حول ذلك، مضيفا أن الوكالة اليهودية تعمل في جميع أنحاء العالم وأن العلاقات بين روسيا وإسرائيل جيدة، ولروسيا مصالح كثيرة في إسرائيل، وشدد على أنه لا يمكن أن تكون هناك أية مشاكل في هذا الصدد في الوقت الحالي.
في وقت سابق، ذكرت صحيفة
"جيروزاليم بوست" أن السلطات الروسية طالبت الوكالة بوقف أنشطتها في البلاد. وبحسب الصحيفة، تلقت إدارة الوكالة خطابا مع هذا الطلب بداية الأسبوع، وأكدت الوكالة استلام الوثيقة. قالوا إنهم يعملون على الرد وينسقون ذلك مع وزارة الخارجية الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء. وأشارت الوكالة إلى أنه من حين لآخر يطلب إجراء تعديلات معينة في عملها، كما أشارت الصحيفة. وأضافوا أن "الاتصالات مع السلطات جارية لمواصلة أنشطتنا وفق القواعد التي تضعها الجهات المختصة".