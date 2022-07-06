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https://arabic.sputniknews.com/20220706/اليابان-تقنية-جديدة-تكافح-انقراض-الحيوانات-باستخدام-خلايا-مجففة-1064778794.html
اليابان… تقنية جديدة تكافح انقراض الحيوانات باستخدام "خلايا مجففة"
اليابان… تقنية جديدة تكافح انقراض الحيوانات باستخدام "خلايا مجففة"
يعمل علماء يابانيون على مكافحة انقراض الحيوانات عن طريق استخدام خلايا مجففة في استنساخها بتنقية جديدة تم تجربتها على الفئران ولا تزال في مرحلة التجارب. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T15:29+0000
2022-07-06T15:30+0000
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ويتخذ الباحثون اليابانيون مسارا يشبه الأبحاث التي تم الاعتماد عليها في استنساخ النعجة "دولي" حسبما ذكر موقع "فرانس 24" الفرنسي، اليوم الأربعاء.وتحذر الأمم المتحدة من تسارع وتيرة انقراض الحيوانات بسبب أنشطة بشرية ضارة بالبيئة مثل الأنشطة التي تساهم في تفاقم أزمة التغيرات المناخية.ويقول الموقع إن هذه التقنيات التي اعتمد عليها الباحثون اليابانيون في استخدام خلايا مجففة بالتجميد لاستنساخ فئران، يمكن أن تساهم في مكافحة الإنقراض والتغلب على التحديات الخاص باستخدام أسلوب البنوك الحيوية، التي تعتمد على النيتروجين السائل في تبريد البويضات أو الحيوانات المنوية.كما أن هذه الطريقة ستحل أزمة أخرى تتمثل في صعوبة الحصول على الحيوانات المنوية من الحيوانات المهددة بالإنقراض إذا كانت كبيرة السن أو مصابة بالعقم.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/مفاجأة-تعيد-الأمل-للرجال-المصابين-بالعقم-إنتاج-حيوانات-منوية-باستخدام-الفئران-1061011106.html
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اليابان… تقنية جديدة تكافح انقراض الحيوانات باستخدام "خلايا مجففة"

15:29 GMT 06.07.2022 (تم التحديث: 15:30 GMT 06.07.2022)
© AFP 2022 / MAURICIO LIMAفئران معمل
فئران معمل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022 / MAURICIO LIMA
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يعمل علماء يابانيون على مكافحة انقراض الحيوانات عن طريق استخدام خلايا مجففة في استنساخها بتنقية جديدة تم تجربتها على الفئران ولا تزال في مرحلة التجارب.
ويتخذ الباحثون اليابانيون مسارا يشبه الأبحاث التي تم الاعتماد عليها في استنساخ النعجة "دولي" حسبما ذكر موقع "فرانس 24" الفرنسي، اليوم الأربعاء.
ويسعى العلماء لاستخدام هذه التقنيات في تطوير وسائل جديدة يمكن من خلالها إنقاذ أنواع الحيوانات المهددة بالإنقراض.
وتحذر الأمم المتحدة من تسارع وتيرة انقراض الحيوانات بسبب أنشطة بشرية ضارة بالبيئة مثل الأنشطة التي تساهم في تفاقم أزمة التغيرات المناخية.
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ويقول الموقع إن هذه التقنيات التي اعتمد عليها الباحثون اليابانيون في استخدام خلايا مجففة بالتجميد لاستنساخ فئران، يمكن أن تساهم في مكافحة الإنقراض والتغلب على التحديات الخاص باستخدام أسلوب البنوك الحيوية، التي تعتمد على النيتروجين السائل في تبريد البويضات أو الحيوانات المنوية.
كما أن هذه الطريقة ستحل أزمة أخرى تتمثل في صعوبة الحصول على الحيوانات المنوية من الحيوانات المهددة بالإنقراض إذا كانت كبيرة السن أو مصابة بالعقم.
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