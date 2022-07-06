https://arabic.sputniknews.com/20220706/اليابان-تقنية-جديدة-تكافح-انقراض-الحيوانات-باستخدام-خلايا-مجففة-1064778794.html
اليابان… تقنية جديدة تكافح انقراض الحيوانات باستخدام "خلايا مجففة"
اليابان… تقنية جديدة تكافح انقراض الحيوانات باستخدام "خلايا مجففة"
يعمل علماء يابانيون على مكافحة انقراض الحيوانات عن طريق استخدام خلايا مجففة في استنساخها بتنقية جديدة تم تجربتها على الفئران ولا تزال في مرحلة التجارب. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T15:29+0000
2022-07-06T15:29+0000
2022-07-06T15:30+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104263/72/1042637265_0:225:2160:1440_1920x0_80_0_0_7c8b15e82e8d22316776ca85fe63ae91.jpg
ويتخذ الباحثون اليابانيون مسارا يشبه الأبحاث التي تم الاعتماد عليها في استنساخ النعجة "دولي" حسبما ذكر موقع "فرانس 24" الفرنسي، اليوم الأربعاء.وتحذر الأمم المتحدة من تسارع وتيرة انقراض الحيوانات بسبب أنشطة بشرية ضارة بالبيئة مثل الأنشطة التي تساهم في تفاقم أزمة التغيرات المناخية.ويقول الموقع إن هذه التقنيات التي اعتمد عليها الباحثون اليابانيون في استخدام خلايا مجففة بالتجميد لاستنساخ فئران، يمكن أن تساهم في مكافحة الإنقراض والتغلب على التحديات الخاص باستخدام أسلوب البنوك الحيوية، التي تعتمد على النيتروجين السائل في تبريد البويضات أو الحيوانات المنوية.كما أن هذه الطريقة ستحل أزمة أخرى تتمثل في صعوبة الحصول على الحيوانات المنوية من الحيوانات المهددة بالإنقراض إذا كانت كبيرة السن أو مصابة بالعقم.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/مفاجأة-تعيد-الأمل-للرجال-المصابين-بالعقم-إنتاج-حيوانات-منوية-باستخدام-الفئران-1061011106.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104263/72/1042637265_240:0:2160:1440_1920x0_80_0_0_eb155068c99427a7bb594cb7270a65db.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
اليابان… تقنية جديدة تكافح انقراض الحيوانات باستخدام "خلايا مجففة"
15:29 GMT 06.07.2022 (تم التحديث: 15:30 GMT 06.07.2022) تابعنا عبر
يعمل علماء يابانيون على مكافحة انقراض الحيوانات عن طريق استخدام خلايا مجففة في استنساخها بتنقية جديدة تم تجربتها على الفئران ولا تزال في مرحلة التجارب.
ويتخذ الباحثون اليابانيون مسارا يشبه الأبحاث التي تم الاعتماد عليها في استنساخ النعجة "دولي" حسبما ذكر
موقع "فرانس 24" الفرنسي، اليوم الأربعاء.
ويسعى العلماء لاستخدام هذه التقنيات في تطوير وسائل جديدة
يمكن من خلالها إنقاذ أنواع الحيوانات المهددة بالإنقراض.
وتحذر الأمم المتحدة من تسارع وتيرة انقراض الحيوانات بسبب أنشطة بشرية ضارة بالبيئة مثل الأنشطة التي تساهم في تفاقم أزمة التغيرات المناخية.
ويقول الموقع إن هذه التقنيات التي اعتمد عليها الباحثون اليابانيون في استخدام خلايا
مجففة بالتجميد لاستنساخ فئران، يمكن أن تساهم في مكافحة الإنقراض والتغلب على التحديات الخاص باستخدام أسلوب البنوك الحيوية، التي تعتمد على النيتروجين السائل في تبريد البويضات أو الحيوانات المنوية.
كما أن هذه الطريقة ستحل أزمة أخرى تتمثل في صعوبة الحصول على الحيوانات المنوية من الحيوانات
المهددة بالإنقراض إذا كانت كبيرة السن أو مصابة بالعقم.