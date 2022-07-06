https://arabic.sputniknews.com/20220706/بايدن-يستلم-رسالة-لاعبة-كرة-السلة-الأمريكية-المعتقلة-في-روسيا-1064710277.html
بايدن يستلم رسالة لاعبة كرة السلة الأمريكية المعتقلة في روسيا
بايدن يستلم رسالة لاعبة كرة السلة الأمريكية المعتقلة في روسيا
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرأ رسالة من لاعبة كرة السلة بريتني جرينير، المتهمة بتهريب المخدرات في روسيا. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T07:32+0000
2022-07-06T07:32+0000
2022-07-06T07:32+0000
رياضة
العالم
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وقالت جان بيير في إفادة صحفية في البيت الأبيض: "الرئيس قرأ الرسالة، كنت هناك في تلك اللحظة". وأشارت إلى أن الوضع يمثل أولوية بالنسبة لبايدن.وتم اعتقال جرينر، التي وصلت على متن رحلة من نيويورك، في مطار شيريميتيفو. وكشف فحص حقائب اليد عن وجود "فابس" مع سائل له رائحة معينة. وأثبت الفحص أن السائل هو مادة مخدرة من "زيت الحشيش". وتم فتح قضية جنائية بتهريب المخدرات وجرى القبض عليها. تنص عقوبة المادة على السجن من 5 إلى 10 سنوات.وتعتبر جرينر بطلة أولمبية بعد فوزها مرتين وبطلة للعالم مرتين مع فريق الولايات المتحدة الأمريكية وبطولة WNBA 2014 مع Phoenix، وكانت تلعب لفريق Yekaterinburg UMMC منذ عام 2015.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, العالم
بايدن يستلم رسالة لاعبة كرة السلة الأمريكية المعتقلة في روسيا
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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرأ رسالة من لاعبة كرة السلة بريتني جرينير، المتهمة بتهريب المخدرات في روسيا.
وقالت جان بيير في إفادة صحفية في البيت الأبيض: "الرئيس قرأ الرسالة، كنت هناك في تلك اللحظة". وأشارت إلى أن الوضع يمثل أولوية بالنسبة لبايدن.
وكما ورد، اعترفت جرينر، التي تواجه السجن من خمس إلى عشر سنوات في روسيا، في رسالة إلى بايدن بأنها تخشى احتمال بقائها إلى الأبد مسجونة في روسيا، وطالبت ببذل قصارى جهدها لإعادتها إلى الولايات المتحدة.
وتم اعتقال جرينر، التي وصلت على متن رحلة من نيويورك، في مطار شيريميتيفو. وكشف فحص
حقائب اليد عن وجود "فابس" مع سائل له رائحة معينة. وأثبت الفحص أن السائل هو مادة مخدرة من "زيت الحشيش". وتم فتح قضية جنائية بتهريب المخدرات وجرى القبض عليها. تنص عقوبة المادة على السجن من 5 إلى 10 سنوات.
وتعتبر جرينر بطلة أولمبية بعد فوزها مرتين وبطلة للعالم مرتين مع فريق الولايات المتحدة الأمريكية وبطولة WNBA 2014 مع Phoenix، وكانت تلعب لفريق Yekaterinburg UMMC منذ عام 2015.