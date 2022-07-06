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https://arabic.sputniknews.com/20220706/بايدن-يعلن-اعتزامه-إلغاء-تصنيف-أفغانستان-حليفا-رئيسيا-لواشنطن-من-خارج-الناتو-1064791402.html
بايدن يعلن اعتزامه إلغاء تصنيف أفغانستان حليفا رئيسيا لواشنطن من خارج الناتو
بايدن يعلن اعتزامه إلغاء تصنيف أفغانستان حليفا رئيسيا لواشنطن من خارج الناتو
أخطر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، الكونغرس اعتزامه إلغاء تصنيف أفغانستان كدولة حليفة رئيسية للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو). 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T23:18+0000
2022-07-06T23:18+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وكتب بايدن في رسالة إلى الكونغرس: "أقدم إخطارا بنيتي إلغاء تصنيف أفغانستان كحليف رئيسي من خارج الناتو".وصنّفت واشنطن أفغانستان كحليف رئيسي من خارج الناتو في تموز/يوليو من عام 2012.
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أخبار أفغانستان اليوم

بايدن يعلن اعتزامه إلغاء تصنيف أفغانستان حليفا رئيسيا لواشنطن من خارج الناتو

23:18 GMT 06.07.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDS
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أخطر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، الكونغرس اعتزامه إلغاء تصنيف أفغانستان كدولة حليفة رئيسية للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو).
واشنطن - سبوتنيك. وكتب بايدن في رسالة إلى الكونغرس: "أقدم إخطارا بنيتي إلغاء تصنيف أفغانستان كحليف رئيسي من خارج الناتو".
وصنّفت واشنطن أفغانستان كحليف رئيسي من خارج الناتو في تموز/يوليو من عام 2012.
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