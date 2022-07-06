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https://arabic.sputniknews.com/20220706/بدء-إنشاء-أول-موقع-لإطلاق-المركبات-الفضائية-التجارية-في-مقاطعة-هاينان-الصينية-1064710075.html
بدء إنشاء أول موقع لإطلاق المركبات الفضائية التجارية في مقاطعة هاينان الصينية
بدء إنشاء أول موقع لإطلاق المركبات الفضائية التجارية في مقاطعة هاينان الصينية
بدأت، اليوم الأربعاء، أعمال إنشاء موقع لإطلاق المركبات الفضائية التجارية، وذلك في مدينة ونتشانغ في مقاطعة هاينان جنوبي الصين، وهو الأول من نوعه في البلاد. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T07:26+0000
2022-07-06T07:26+0000
الصين
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وباعتباره مشروعًا رئيسيًا لإنشاء ميناء هاينان للتجارة الحرة، يلتزم موقع إطلاق المركبات الفضائية التجارية في هاينان بأن يصبح عالمياً وموجهاً نحو السوق، وأن يحسن بشكل أكبر قدرة إطلاق الصواريخ الحاملة التجارية الصينية. وقال فنغ في، حاكم مقاطعة هاينان، إن المقاطعة ستستفيد بشكل كامل من الميزة التآزرية لموقع الإطلاق وسياسات ميناء التجارة الحرة، للسعي جاهدة لبناء ونتشانغ لتصبح مدينة فضائية دولية رفيعة، حسب وكالة "شينخوا".
الصين
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الصين

بدء إنشاء أول موقع لإطلاق المركبات الفضائية التجارية في مقاطعة هاينان الصينية

07:26 GMT 06.07.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصورأطلقت اليوم مركبة فضائية تابعة لـ "روس كوسموس" الروسية من محطة بايكونور. وتم الإطلاق في الساعة 14:30 وفق توقيت العاصمة الروسية موسكو.
أطلقت اليوم مركبة فضائية تابعة لـ روس كوسموس الروسية من محطة بايكونور. وتم الإطلاق في الساعة 14:30 وفق توقيت العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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بدأت، اليوم الأربعاء، أعمال إنشاء موقع لإطلاق المركبات الفضائية التجارية، وذلك في مدينة ونتشانغ في مقاطعة هاينان جنوبي الصين، وهو الأول من نوعه في البلاد.
وباعتباره مشروعًا رئيسيًا لإنشاء ميناء هاينان للتجارة الحرة، يلتزم موقع إطلاق المركبات الفضائية التجارية في هاينان بأن يصبح عالمياً وموجهاً نحو السوق، وأن يحسن بشكل أكبر قدرة إطلاق الصواريخ الحاملة التجارية الصينية.
وقال فنغ في، حاكم مقاطعة هاينان، إن المقاطعة ستستفيد بشكل كامل من الميزة التآزرية لموقع الإطلاق وسياسات ميناء التجارة الحرة، للسعي جاهدة لبناء ونتشانغ لتصبح مدينة فضائية دولية رفيعة، حسب وكالة "شينخوا".
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