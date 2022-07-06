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https://arabic.sputniknews.com/20220706/برلماني-روسي-يشير-إلى-سبب-الكارثة-الاجتماعية-في-ليبيا-1064710174.html
برلماني روسي يشير إلى سبب الكارثة الاجتماعية في ليبيا
برلماني روسي يشير إلى سبب الكارثة الاجتماعية في ليبيا
نوّه عضو مجلس الفيدرالية الروسي أليكسي بوشكوف إلى أن حلف الناتو هو مَن خرّب ليبيا وسبّب الكارثة الاجتماعية لهذا البلد. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T07:29+0000
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روسيا
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وأعلن بوشكوف عبر حسابه في تلغرام، أنه وجد ليبيا بلدا مزدهرا حينما زارها في ديسمبر/كانون الأول 2009، قبل أن يشن حلف الناتو الحرب عليها، مسببا لها مشكلات كارثية.وأشار إلى أن الصحافة الأمريكية هللت في حينها "لانتصار رائع حققه أقوى الأحلاف في العالم".وأضاف أن "الإنجاز الرائع" الذي حققه حلف الناتو هو تخريب هذا البلد، ولهذا السبب يفضل الحلف حاليا السكوت على هذا "الإنجاز".
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روسيا

برلماني روسي يشير إلى سبب الكارثة الاجتماعية في ليبيا

07:29 GMT 06.07.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الذهاب إلى بنك الصورالنائب الروسي أليكسي بوشكوف
النائب الروسي أليكسي بوشكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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نوّه عضو مجلس الفيدرالية الروسي أليكسي بوشكوف إلى أن حلف الناتو هو مَن خرّب ليبيا وسبّب الكارثة الاجتماعية لهذا البلد.
وأعلن بوشكوف عبر حسابه في تلغرام، أنه وجد ليبيا بلدا مزدهرا حينما زارها في ديسمبر/كانون الأول 2009، قبل أن يشن حلف الناتو الحرب عليها، مسببا لها مشكلات كارثية.
وأشار إلى أن الصحافة الأمريكية هللت في حينها "لانتصار رائع حققه أقوى الأحلاف في العالم".
وأضاف أن "الإنجاز الرائع" الذي حققه حلف الناتو هو تخريب هذا البلد، ولهذا السبب يفضل الحلف حاليا السكوت على هذا "الإنجاز".
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