https://arabic.sputniknews.com/20220706/بريطانيا-ترسل-سرية-دبابات-تشالنجر-إلى-بولندا-1064727163.html
بريطانيا ترسل سرية دبابات "تشالنجر" إضافية إلى بولندا
بريطانيا ترسل سرية دبابات "تشالنجر" إضافية إلى بولندا
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني البولندي، ماريوس بلاشتشاك، إن بريطانيا سترسل سرية دبابات إضافية إلى بولندا. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T11:55+0000
2022-07-06T11:55+0000
2022-07-06T11:56+0000
بريطانيا
بولندا
رصد عسكري
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يتمركز الجيش البريطاني في بولندا كجزء من قوة الناتو متعددة الجنسيات. في الآونة الأخيرة، ارتفع عددهم إلى 700 شخص.وكتب بلاشتشاك على موقع "تويتر": "ستصل سرية دبابات تشالنجر البريطانية إلى بولندا هذا الأسبوع كجزء من قوة التعزيز المتحالفة، لدعم القوات البريطانية الموجودة في بلادنا".ويعتقد أن تعزيز الكتيبة البريطانية في بولندا "دليل مقنع آخر على دعم البريطانيين للجناح الشرقي".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, بولندا, رصد عسكري
بريطانيا ترسل سرية دبابات "تشالنجر" إضافية إلى بولندا
11:55 GMT 06.07.2022 (تم التحديث: 11:56 GMT 06.07.2022) تابعنا عبر
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني البولندي، ماريوس بلاشتشاك، إن بريطانيا سترسل سرية دبابات إضافية إلى بولندا.
يتمركز الجيش البريطاني في بولندا كجزء من قوة الناتو متعددة الجنسيات. في الآونة الأخيرة، ارتفع عددهم إلى 700 شخص.
وكتب بلاشتشاك على موقع "تويتر": "ستصل سرية دبابات تشالنجر البريطانية إلى بولندا هذا الأسبوع كجزء من قوة التعزيز المتحالفة، لدعم القوات البريطانية الموجودة في بلادنا".
ويعتقد أن تعزيز الكتيبة البريطانية في بولندا "دليل مقنع آخر على دعم البريطانيين للجناح الشرقي".