https://arabic.sputniknews.com/20220706/بعد-صدور-حكم-بإعدام-قاتل-نيرة-أشرف-المحامي-الديب-لدينا-60-يوما-على-الطعن-1064783003.html
المحامي البارز فريد الديب: لدينا 60 يوما للطعن في حكم الإعدام بحق قاتل نيرة أشرف
المحامي البارز فريد الديب: لدينا 60 يوما للطعن في حكم الإعدام بحق قاتل نيرة أشرف
قال المحامي المصري فريد الديب، إن هناك 60 يوما للاطلاع على أوراق قضية مقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، وذلك بعد صدور حكم بالإعدام، اليوم الأربعاء، بحق... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T16:58+0000
2022-07-06T16:58+0000
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مجتمع
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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن الديب قوله عقب صدور الحكم: "أنا لا أفضل الحديث الآن، ولكن لدينا 60 يوما لاتخاذ الإجراءات القانونية عقب الاطلاع على أوراق الدعوى وكتابة مذكرة الطعن على الحكم القضائي الصادر وإعداد مذكرة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض".وفي وقت سابق، قال فريد الديب، المحامي بالنقض، إنه لا يمانع في الدفاع عن المتهم محمد عادل، في واقعة مقتل نيرة أشرف المعروفة إعلاميًا بقضية "طالبة جامعة المنصورة".يذكر أن محكمة جنايات المنصورة قد قررت الأسبوع الماضي إحالة أوراق المتهم محمد عادل الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب في واقعة قتل نيرة أشرف، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لتبت المحكمة اليوم في القضية التي شغلت الرأي العام المصري على مدار الأيام الماضية.
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مجتمع, أخبار مصر الآن
المحامي البارز فريد الديب: لدينا 60 يوما للطعن في حكم الإعدام بحق قاتل نيرة أشرف
16:58 GMT 06.07.2022 (تم التحديث: 17:15 GMT 06.07.2022) تابعنا عبر
قال المحامي المصري فريد الديب، إن هناك 60 يوما للاطلاع على أوراق قضية مقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، وذلك بعد صدور حكم بالإعدام، اليوم الأربعاء، بحق الجاني.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم
" عن الديب قوله عقب صدور الحكم: "أنا لا أفضل الحديث الآن، ولكن لدينا 60 يوما لاتخاذ الإجراءات القانونية عقب الاطلاع على أوراق الدعوى وكتابة مذكرة الطعن على الحكم القضائي الصادر وإعداد مذكرة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض".
ورفض الديب الرد على ما يتم تداوله عبر مواقع التوصل بشأن أتعابه في هذه القضية قائلا: "هذه أمور لا تخصكم ولا تهم أحدا".
وفي وقت سابق، قال فريد الديب، المحامي بالنقض، إنه لا يمانع في الدفاع عن المتهم محمد عادل، في واقعة مقتل نيرة أشرف المعروفة إعلاميًا بقضية "طالبة جامعة المنصورة".
يذكر أن محكمة جنايات المنصورة قد قررت الأسبوع الماضي إحالة أوراق المتهم محمد عادل الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب في واقعة قتل نيرة أشرف، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لتبت المحكمة اليوم في القضية التي شغلت الرأي العام المصري على مدار الأيام الماضية.