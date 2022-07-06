https://arabic.sputniknews.com/20220706/بيت-التمويل-الكويتي-يوافق-على-شراء-بنك-بحريني-مقابل-116-مليار-دولار-1064782711.html
بيت التمويل الكويتي يوافق على شراء بنك بحريني مقابل 11.6 مليار دولار
بيت التمويل الكويتي يوافق على شراء بنك بحريني مقابل 11.6 مليار دولار
وافق بيت التمويل الكويتي، اليوم الأربعاء، على شراء البنك "الأهلي المتحد" البحريني بنحو 11.6 مليار دولار، في صفقة ظلت قيد الإعداد لما يقرب من 4 سنوات، وتعدة... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T16:51+0000
2022-07-06T16:51+0000
2022-07-06T16:51+0000
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وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن اتفاق الاندماج هو صفقة نادرة عبر الحدود في الشرق الأوسط، ومن شأنه خلق سابع أكبر بنك في الخليج بأصول تبلغ 115 مليار دولار.وقال المصرف البحريني إنه بموجب الشروط المعدلة، سيطرح بيت التمويل الكويتي سهما واحدا مقابل 2.695 سهم في الأهلي المتحد، وهذا يعني أن سعر العرض 1.04 دولار للسهم بعلاوة 13% على إغلاق السهم اليوم الأربعاء.وافق البنك المركزي الكويتي، الذي طلب في عام 2020 من بيت التمويل الكويتي إعادة تقييم الصفقة مع انتشار الوباء، على الدمج في وقت سابق اليوم الأربعاء.قُدرت قيمة العرض الأولي في عام 2019 بمبلغ 8.8 مليار دولار، حيث عرض بيت التمويل الكويتي سهما واحدا مقابل كل 2.32558 سهم في الأهلي المتحد.لكن منذ ذلك الحين، ارتفعت قيمة سهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 66%، مما قدر قيمة البنك عند 25.8 مليار دولار، فيما ارتفع سهم الأهلي المتحد بنسبة 27% في نفس الفترة، مما منح البنك قيمة سوقية قدرها 10.3 مليار دولار.يرى محللون أن الصفقة ستساعد في تحسين التكاليف في صناعة تتزايد فيها المنافسة، ومن المتوقع أن يوفر الكيان المشترك تنوعا جغرافيا كبيرا لبيت التمويل الكويتي بالإضافة إلى مشاركة أكبر في مشاريع الدولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/بنك-الكويت-المركزي-يسمح-للبنوك-بتوزيع-أرباح-نصف-سنوية-1058209094.html
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البحرين, الكويت, اقتصاد
بيت التمويل الكويتي يوافق على شراء بنك بحريني مقابل 11.6 مليار دولار
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وافق بيت التمويل الكويتي، اليوم الأربعاء، على شراء البنك "الأهلي المتحد" البحريني بنحو 11.6 مليار دولار، في صفقة ظلت قيد الإعداد لما يقرب من 4 سنوات، وتعدة واحدة من أكبر صفقات القطاع المصرفي هذا العام.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن اتفاق الاندماج هو صفقة نادرة عبر الحدود في الشرق الأوسط، ومن شأنه خلق سابع أكبر بنك في الخليج بأصول تبلغ 115 مليار دولار.
وقال المصرف البحريني إنه بموجب الشروط المعدلة، سيطرح بيت التمويل الكويتي سهما واحدا مقابل 2.695 سهم في الأهلي المتحد، وهذا يعني أن سعر العرض 1.04 دولار للسهم بعلاوة 13% على إغلاق السهم اليوم الأربعاء.
وافق البنك المركزي الكويتي، الذي طلب في عام 2020 من بيت التمويل الكويتي إعادة تقييم الصفقة مع انتشار الوباء
، على الدمج في وقت سابق اليوم الأربعاء.
قُدرت قيمة العرض الأولي في عام 2019 بمبلغ 8.8 مليار دولار، حيث عرض بيت التمويل الكويتي سهما واحدا مقابل كل 2.32558 سهم في الأهلي المتحد.
لكن منذ ذلك الحين، ارتفعت قيمة سهم بيت التمويل الكويتي
بنسبة 66%، مما قدر قيمة البنك عند 25.8 مليار دولار، فيما ارتفع سهم الأهلي المتحد بنسبة 27% في نفس الفترة، مما منح البنك قيمة سوقية قدرها 10.3 مليار دولار.
يرى محللون أن الصفقة ستساعد في تحسين التكاليف في صناعة تتزايد فيها المنافسة، ومن المتوقع أن يوفر الكيان المشترك تنوعا جغرافيا كبيرا لبيت التمويل الكويتي بالإضافة إلى مشاركة أكبر في مشاريع الدولة.