https://arabic.sputniknews.com/20220706/بيسكوف-لا-يوجد-أي-اتصالات-بشأن-زيارة-البابا-إلى-موسكو-1064720497.html
بيسكوف: لا يوجد أي اتصالات بشأن زيارة البابا إلى موسكو
بيسكوف: لا يوجد أي اتصالات بشأن زيارة البابا إلى موسكو
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الكرملين ليس على علم بأي اتصالات بموضوع زيارة البابا لموسكو، وينبغي إجراء مثل هذه الزيارة على أعلى مستوى. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T09:45+0000
2022-07-06T09:45+0000
2022-07-06T09:45+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
روسيا
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في وقت سابق، قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إنه يود زيارة موسكو وكييف بعد فترة وجيزة من زيارته لكندا، والتي من المقرر إجراؤها في الفترة من 24 إلى 30 يوليو/تموز، وقال البابا إنه كان هناك اتصالات بين وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول رحلة البابا إلى موسكو.وقال بيسكوف ردا على أسئلة الصحفيين: "أنتم تعرفون موقفنا. زيارة على مستوى عالي، يجب أن تسبقها استعدادات. حتى الآن، على حد علمي، لا توجد اتصالات بهذا الشأن".وكان بابا الفاتيكان قد صرح في شهر أيار/مايو الماضي أنه طلب لقاء الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه لن يذهب إلى أوكرانيا في الوقت الحالي ولكنه يجب أن يذهب إلى موسكو أولا ويقابل بوتين.
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, روسيا
بيسكوف: لا يوجد أي اتصالات بشأن زيارة البابا إلى موسكو
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الكرملين ليس على علم بأي اتصالات بموضوع زيارة البابا لموسكو، وينبغي إجراء مثل هذه الزيارة على أعلى مستوى.
في وقت سابق، قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إنه يود زيارة موسكو وكييف بعد فترة وجيزة
من زيارته لكندا، والتي من المقرر إجراؤها في الفترة من 24 إلى 30 يوليو/تموز، وقال البابا إنه كان هناك اتصالات بين وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول رحلة البابا إلى موسكو.
وقال بيسكوف ردا على أسئلة الصحفيين: "أنتم تعرفون موقفنا. زيارة على مستوى عالي، يجب أن تسبقها استعدادات. حتى الآن، على حد علمي، لا توجد اتصالات بهذا الشأن".
وكان بابا الفاتيكان قد صرح في شهر أيار/مايو
الماضي أنه طلب لقاء الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه لن يذهب إلى أوكرانيا في الوقت الحالي ولكنه يجب أن يذهب إلى موسكو أولا ويقابل بوتين.