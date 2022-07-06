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https://arabic.sputniknews.com/20220706/بينها-السعودية-الاتحاد-الدولي-للاعبين-المحترفين-يحذر-من-الانتقال-إلى-هذه-الدوريات-1064735208.html
بينها السعودية... الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين يحذر من الانتقال إلى هذه الدوريات
بينها السعودية... الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين يحذر من الانتقال إلى هذه الدوريات
حذر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، لاعبي كرة القدم من الانضمام إلى أندية في الصين أو السعودية أو تركيا من بين الدول التي لديها "انتهاكات تعاقدية منهجية... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T13:40+0000
2022-07-06T13:40+0000
رياضة
مجتمع
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وقال الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، المجموعة العالمية لاتحادات اللاعبين، مساء الثلاثاء، إنه ينبغي استشارة أعضائه الوطنيين بشأن الانتقالات المحتملة والتعاقدات الحرة مع الوكلاء، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".في الأسبوع الأول الكامل بعد نهاية الموسم الكروي في معظم أوروبا، أشار الاتحاد إلى تركيا ورومانيا كأحد أطراف قضايا طويلة الأمد تشمل أندية متعددة، بما في ذلك التخلف عن سداد الرواتب.وقال الاتحاد الذي يتخذ من هولندا مقرا له إن اللاعبين لديهم "فرصة ضئيلة أو معدومة'' للحصول على أموالهم المتعاقد عليها عندما تدخل الأندية الرومانية في حالة إفلاس، وإن أندية الدرجة الثانية اليونانية "غالبا ما تغلق دون الوفاء بديونها".وأضاف اتحاد اللاعبين المحترفين أن عدم دفع الرواتب يمثل أيضا مشكلة متكررة للاعبين في الجزائر والصين والمملكة العربية السعودية .تعاون الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع اتحاد اللاعبين المحترفين، لتقديم بعض المساعدة للاعبين بمبلغ 4 ملايين دولار خصصت هذا العام لمساعدة اللاعبين الذين لم يتقاضوا رواتبهم.تحاول المنظمة العالمية لكرة القدم أيضا تسريع الإجراءات القانونية للاعبين الذين يرفعون دعاوى في زيورخ ضد أنديتهم السابقة. غالبا ما تحول القضايا إلى محكمة التحكيم الرياضية ويمكن أن يستغرق حلها أشهر عدة أو سنوات.
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رياضة, مجتمع

بينها السعودية... الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين يحذر من الانتقال إلى هذه الدوريات

13:40 GMT 06.07.2022
© Sputnik . Youssed Abdenالدوري السعودي
الدوري السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© Sputnik . Youssed Abden
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حذر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، لاعبي كرة القدم من الانضمام إلى أندية في الصين أو السعودية أو تركيا من بين الدول التي لديها "انتهاكات تعاقدية منهجية وواسعة النطاق".
وقال الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، المجموعة العالمية لاتحادات اللاعبين، مساء الثلاثاء، إنه ينبغي استشارة أعضائه الوطنيين بشأن الانتقالات المحتملة والتعاقدات الحرة مع الوكلاء، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".
في الأسبوع الأول الكامل بعد نهاية الموسم الكروي في معظم أوروبا، أشار الاتحاد إلى تركيا ورومانيا كأحد أطراف قضايا طويلة الأمد تشمل أندية متعددة، بما في ذلك التخلف عن سداد الرواتب.
وقال الاتحاد الذي يتخذ من هولندا مقرا له إن اللاعبين لديهم "فرصة ضئيلة أو معدومة'' للحصول على أموالهم المتعاقد عليها عندما تدخل الأندية الرومانية في حالة إفلاس، وإن أندية الدرجة الثانية اليونانية "غالبا ما تغلق دون الوفاء بديونها".
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وأضاف اتحاد اللاعبين المحترفين أن عدم دفع الرواتب يمثل أيضا مشكلة متكررة للاعبين في الجزائر والصين والمملكة العربية السعودية .
تعاون الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع اتحاد اللاعبين المحترفين، لتقديم بعض المساعدة للاعبين بمبلغ 4 ملايين دولار خصصت هذا العام لمساعدة اللاعبين الذين لم يتقاضوا رواتبهم.
تحاول المنظمة العالمية لكرة القدم أيضا تسريع الإجراءات القانونية للاعبين الذين يرفعون دعاوى في زيورخ ضد أنديتهم السابقة. غالبا ما تحول القضايا إلى محكمة التحكيم الرياضية ويمكن أن يستغرق حلها أشهر عدة أو سنوات.
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