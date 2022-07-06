تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
04:45 GMT 06.07.2022
قد تفقد أوكرانيا الدعم العسكري من الغرب إذا فشل الجيش الأوكراني على الجبهة، وفقًا لصحيفة التلغراف.
04:45 GMT 06.07.2022
04:44 GMT 06.07.2022
04:44 GMT 06.07.2022
يوجد في أيدي الجيش الروسي، أو بالأحرى في متاجر الإنتاج الخاصة بالشركة المصنعة الروسية"أورال فاغون زافود"، مدافع هاوتزر ذاتية الدفع عيار 155 ملم، تبرعت بها فرنسا لأوكرانيا كمساعدة عسكرية، حسب مجلة بولغاريان ميلاتري.
04:43 GMT 06.07.2022
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إجلاء أكثر من 22 ألف شخص إلى روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا.