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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1064707687.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T04:42+0000
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

04:42 GMT 06.07.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
04:45 GMT 06.07.2022
صحيفة: الغرب سيتوقف عن تزويد أوكرانيا بالسلاح في حال فشلها
قد تفقد أوكرانيا الدعم العسكري من الغرب إذا فشل الجيش الأوكراني على الجبهة، وفقًا لصحيفة التلغراف.
04:45 GMT 06.07.2022
موقع خاص بإنتاج الغاز الطبيعي المسال تابع لشركة قطر للبترول - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
ألمانيا.. فشل خطة إيجاد بديل للغاز الروسي
04:41 GMT
04:44 GMT 06.07.2022
مخترق كمبيوتر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
قراصنة "راهديت" الروسية تنشر بيانات ألف ضابط من المخابرات العسكرية الأوكرانية
04:39 GMT
04:44 GMT 06.07.2022
إعلام: أوكرانيا تهدي روسيا مدافع هاوتزر أرسلتها لها فرنسا
يوجد في أيدي الجيش الروسي، أو بالأحرى في متاجر الإنتاج الخاصة بالشركة المصنعة الروسية"أورال فاغون زافود"، مدافع هاوتزر ذاتية الدفع عيار 155 ملم، تبرعت بها فرنسا لأوكرانيا كمساعدة عسكرية، حسب مجلة بولغاريان ميلاتري.
04:43 GMT 06.07.2022
إجلاء أكثر من 22 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إجلاء أكثر من 22 ألف شخص إلى روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا.
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