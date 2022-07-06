https://arabic.sputniknews.com/20220706/توتال-الفرنسية-تبيع-حصتها-الكاملة-البالغة-20-في-حقل-خارياغا-إلى-زاروبيجنفت-1064731067.html
"توتال" الفرنسية تبيع حصتها الكاملة البالغة 20% في حقل خارياغا إلى "زاروبيجنفت"
"توتال" الفرنسية تبيع حصتها الكاملة البالغة 20% في حقل خارياغا إلى "زاروبيجنفت"
قالت شركة النفط والغاز الفرنسية "توتال إنيرجيز"، اليوم الأربعاء، إنها ستتخلى عن حصتها البالغة 20% في حقل خارياغا النفطي وتبيعها إلى "زاروبيجنفت". 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T13:02+0000
2022-07-06T13:02+0000
2022-07-06T13:02+0000
العالم
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ووفقا للشركة، فإن "توتال إنيرجيز" قررت أيضا الاحتفاظ بحصتها في الشركات الروسية "تير نفط غاز" و"آركتيكت إل إن جي" و"يامال إل إن جي" و"نوفاتيك".وحقل خارياغا واحد من 3 مشاريع ضمن اتفاقية تقاسم الإنتاج الروسية الواقعة في منطقة نينيتس أتونيموس ذاتية الحكم. وتشارك فيه شركات "زاروبيجنفت دوبيتشا خارياغا" بنسبة 40% وإكوينور 30% وتوتال إنيرجيز 20% ونينيتس أويل كومباني 10%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
"توتال" الفرنسية تبيع حصتها الكاملة البالغة 20% في حقل خارياغا إلى "زاروبيجنفت"
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قالت شركة النفط والغاز الفرنسية "توتال إنيرجيز"، اليوم الأربعاء، إنها ستتخلى عن حصتها البالغة 20% في حقل خارياغا النفطي وتبيعها إلى "زاروبيجنفت".
ووفقا للشركة، فإن "توتال إنيرجيز" قررت أيضا الاحتفاظ بحصتها في الشركات الروسية "تير نفط غاز" و"آركتيكت إل إن جي" و"يامال إل إن جي" و"نوفاتيك".
وحقل خارياغا واحد من 3 مشاريع ضمن اتفاقية تقاسم الإنتاج الروسية الواقعة في منطقة نينيتس أتونيموس ذاتية الحكم. وتشارك فيه شركات "زاروبيجنفت دوبيتشا خارياغا" بنسبة 40% وإكوينور 30% وتوتال إنيرجيز 20% ونينيتس أويل كومباني 10%.