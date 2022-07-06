عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220706/توتال-الفرنسية-تبيع-حصتها-الكاملة-البالغة-20-في-حقل-خارياغا-إلى-زاروبيجنفت-1064731067.html
"توتال" الفرنسية تبيع حصتها الكاملة البالغة 20% في حقل خارياغا إلى "زاروبيجنفت"
"توتال" الفرنسية تبيع حصتها الكاملة البالغة 20% في حقل خارياغا إلى "زاروبيجنفت"
قالت شركة النفط والغاز الفرنسية "توتال إنيرجيز"، اليوم الأربعاء، إنها ستتخلى عن حصتها البالغة 20% في حقل خارياغا النفطي وتبيعها إلى "زاروبيجنفت". 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T13:02+0000
2022-07-06T13:02+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101867/14/1018671458_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_40d9457e8ab48607105004cb798916c0.jpg
ووفقا للشركة، فإن "توتال إنيرجيز" قررت أيضا الاحتفاظ بحصتها في الشركات الروسية "تير نفط غاز" و"آركتيكت إل إن جي" و"يامال إل إن جي" و"نوفاتيك".وحقل خارياغا واحد من 3 مشاريع ضمن اتفاقية تقاسم الإنتاج الروسية الواقعة في منطقة نينيتس أتونيموس ذاتية الحكم. وتشارك فيه شركات "زاروبيجنفت دوبيتشا خارياغا" بنسبة 40% وإكوينور 30% وتوتال إنيرجيز 20% ونينيتس أويل كومباني 10%.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101867/14/1018671458_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_7191caa352e1500023ac76ea62c20360.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

"توتال" الفرنسية تبيع حصتها الكاملة البالغة 20% في حقل خارياغا إلى "زاروبيجنفت"

13:02 GMT 06.07.2022
© Sputnik . Boris Babanov / الذهاب إلى بنك الصورحقل نفطي
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© Sputnik . Boris Babanov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت شركة النفط والغاز الفرنسية "توتال إنيرجيز"، اليوم الأربعاء، إنها ستتخلى عن حصتها البالغة 20% في حقل خارياغا النفطي وتبيعها إلى "زاروبيجنفت".
ووفقا للشركة، فإن "توتال إنيرجيز" قررت أيضا الاحتفاظ بحصتها في الشركات الروسية "تير نفط غاز" و"آركتيكت إل إن جي" و"يامال إل إن جي" و"نوفاتيك".
وحقل خارياغا واحد من 3 مشاريع ضمن اتفاقية تقاسم الإنتاج الروسية الواقعة في منطقة نينيتس أتونيموس ذاتية الحكم. وتشارك فيه شركات "زاروبيجنفت دوبيتشا خارياغا" بنسبة 40% وإكوينور 30% وتوتال إنيرجيز 20% ونينيتس أويل كومباني 10%.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала