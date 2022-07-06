https://arabic.sputniknews.com/20220706/تونس-غلق-بلدية-المرازقة-لمدة-3-أيام-بعد-تسجيل-إصابات-بكورونا-بين-الموظفين--1064721309.html
تونس... غلق بلدية المرازقة لمدة 3 أيام بعد تسجيل إصابات بكورونا بين الموظفين
تونس... غلق بلدية المرازقة لمدة 3 أيام بعد تسجيل إصابات بكورونا بين الموظفين
قررت سلطات الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، غلق بلدية المرازقة لمدة 3 أيام بعد تسجيل إصابات بكورونا في صفوف الموظفين. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T09:57+0000
2022-07-06T09:57+0000
2022-07-06T09:57+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1049797031_0:64:800:514_1920x0_80_0_0_caa32b304e08adf15d49813b3f95d928.jpg
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الدائرة البلدية بالمرازقة التابعة لمعتمدية الحمامات، أنه تقرر إغلاق أبوابها لمدة 3 أيام انطلاقا من اليوم الأربعاء.جاء قرار الإغلاق على خلفية تسجيل إصابات بفيروس كورونا في صفوف الإطار الإداري، وفق بلاغ أصدرته بلدية الحمامات.يذكر أنه، في مايو/ أيار الماضي، قررت السلطات الصحية في تونس تجنب استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد توصية إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالحد من استخدامه، بسبب مضاعفات مقلقة، من بينها تخثر الدم.وقال عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس "كورونا"، الدكتور رياض دغفوس، في تصريحات لوكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، بأن السلطات الصحية في تونس ستتجنب بعد صدور التوصية الأمريكية، استعمال لقاح "جونسون آند جونسون"، وذلك من باب الاحتياط.ونوّه دغفوس إلى أن السلطات في بلاده لا تلجأ إلى استخدام لقاح "جونسون آند دونسون" إلا بطلب من المواطنين أنفسهم.
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1049797031_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_6c90196fd0348eaeb17fc46ac705b0eb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
تونس... غلق بلدية المرازقة لمدة 3 أيام بعد تسجيل إصابات بكورونا بين الموظفين
تابعنا عبر
قررت سلطات الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، غلق بلدية المرازقة لمدة 3 أيام بعد تسجيل إصابات بكورونا في صفوف الموظفين.
ونقلت قناة "نسمة
" التونسية عن الدائرة البلدية بالمرازقة التابعة لمعتمدية الحمامات، أنه تقرر إغلاق أبوابها لمدة 3 أيام انطلاقا من اليوم الأربعاء.
جاء قرار الإغلاق على خلفية تسجيل إصابات بفيروس كورونا في صفوف الإطار الإداري، وفق بلاغ أصدرته بلدية الحمامات.
يذكر أنه، في مايو/ أيار الماضي، قررت السلطات الصحية في تونس تجنب استخدام لقاح "جونسون آند جونسون
" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد توصية إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالحد من استخدامه، بسبب مضاعفات مقلقة، من بينها تخثر الدم.
وقال عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس "كورونا"، الدكتور رياض دغفوس، في تصريحات لوكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، بأن السلطات الصحية في تونس ستتجنب بعد صدور التوصية الأمريكية، استعمال لقاح "جونسون آند جونسون"، وذلك من باب الاحتياط.
ونوّه دغفوس إلى أن السلطات في بلاده لا تلجأ إلى استخدام لقاح "جونسون آند دونسون" إلا بطلب من المواطنين أنفسهم.