https://arabic.sputniknews.com/20220706/جزيرة-ازدهار-في-محيط-من-عدم-الاستقرار-المالي-لو-فيغارو-الفرنسية-تتغنى-بالروبل-1064775405.html
"جزيرة ازدهار في محيط من عدم الاستقرار المالي"... "لو فيغارو" الفرنسية تتغنى بالروبل
"جزيرة ازدهار في محيط من عدم الاستقرار المالي"... "لو فيغارو" الفرنسية تتغنى بالروبل
وصفت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، الروبل الروسي أنه أكثر العملات نجاحا في العالم. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T14:23+0000
2022-07-06T14:23+0000
2022-07-06T14:23+0000
اقتصاد
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ففي تقرير لها وصفت الصحيفة العملة الروسية أنها الأكثر نجاحا بعد أن عززت من مكانتها منذ بادية العام بنسبة 45-50% مقابل اليورو والدولار.وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج هي نتيجة لعمل رئيس البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا. وذكر المقال أنها تحظى باحترام كبير من قبل زملائها في كل من الغرب وآسيا، على وجه الخصوص، لأنها كانت قادرة على التعامل مع أزمة الروبل لعام 2014. وهذه المرة، وفقًا للتقرير، تصرفت بشكل احترافي، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي، وأدخلت إجراءات تتعلق بصرف العملات.بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، كثف الغرب ضغوطه على موسكو. وأعلنت العديد من الدول عن تجميد الأصول الروسية، وتزايدت الدعوات للتخلي عن الطاقة من روسيا. تبين أن هذه الإجراءات كانت مشكلات للغرب نفسه - فقد أدت إلى زيادة التضخم وأسعار الغذاء والوقود.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
"جزيرة ازدهار في محيط من عدم الاستقرار المالي"... "لو فيغارو" الفرنسية تتغنى بالروبل
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وصفت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، الروبل الروسي أنه أكثر العملات نجاحا في العالم.
ففي تقرير لها وصفت الصحيفة العملة الروسية أنها الأكثر نجاحا بعد أن عززت من مكانتها منذ بادية العام بنسبة 45-50% مقابل اليورو والدولار.
ووصفت الصحيفة الروبل "أنه جزيرة ازدهار في محيط من عدم الاستقرار المالي وأنجح عملة على الكوكب.
وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج هي نتيجة
لعمل رئيس البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا. وذكر المقال أنها تحظى باحترام كبير من قبل زملائها في كل من الغرب وآسيا، على وجه الخصوص، لأنها كانت قادرة على التعامل مع أزمة الروبل لعام 2014. وهذه المرة، وفقًا للتقرير، تصرفت بشكل احترافي، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي، وأدخلت إجراءات تتعلق بصرف العملات.
وبحسب المقال هناك حرب اقتصادية بين روسيا وأوروبا، والروبل القوي يمنح موسكو ميزة لا يمكن إنكارها، بينما الاتحاد الأوروبي في فخ، لأن انخفاض قيمة اليورو بنسبة 1٪ يجعل الواردات أكثر تكلفة بمقدار 0.3 ٪ في السنة، وهو ما ينعكس في مؤشر أسعار المستهلك.
بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، كثف الغرب ضغوطه على موسكو. وأعلنت العديد من الدول عن تجميد الأصول الروسية، وتزايدت الدعوات للتخلي عن الطاقة من روسيا. تبين أن هذه الإجراءات كانت مشكلات للغرب نفسه - فقد أدت إلى زيادة التضخم وأسعار الغذاء والوقود.