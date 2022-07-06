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https://arabic.sputniknews.com/20220706/جونسون-يؤكد-استمرار-حكومته-في-عملها-رغم-استقالة-عدد-من-الوزراء-1064728509.html
جونسون يؤكد استمرار حكومته في عملها رغم استقالة عدد من الوزراء
جونسون يؤكد استمرار حكومته في عملها رغم استقالة عدد من الوزراء
أكد رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أن حكومته مستمرة في عملها، وذلك رغم استقالة عدد من الوزراء من منصابهم اعتراضا على تصرفات جونسون الذي... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T12:10+0000
2022-07-06T12:10+0000
بريطانيا
المملكة المتحدة
بوريس جونسون
العالم
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القاهرة- سبوتنيك. وقال جونسون، خلال جلسة مساءلته في مجلس العموم البريطاني: "لا توجد أي ظروف تمنع الحكومة من مواصلة عملها ومهمتنا العمل في الظروف الصعبة".وأضاف جونسون: "لدينا خطة للتعامل مع الأزمات ونبذل جهودا في مجالات عدة وسنواصل عملنا لتحقيق مزيد من النتائج".وكان وزراء الطفولة والصحة والخزانة والتعليم والعدل والسكرتير الاقتصادي لوزارة الخزانة البريطانية جون غلين تقدموا باستقالاتهم في أوقات سابقة.تأتي هذه التطورات في أعقاب اعتراف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالخطأ في أزمة الاتهامات التي وجهت لأحد مسؤولي حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/السكرتير-الاقتصادي-لوزارة-الخزانة-البريطانية-يتقدم-باستقالته-لرئيس-الحكومة-بوريس-جونسون-1064727317.html
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بريطانيا, المملكة المتحدة, بوريس جونسون, العالم

جونسون يؤكد استمرار حكومته في عملها رغم استقالة عدد من الوزراء

12:10 GMT 06.07.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEALرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEAL
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أكد رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أن حكومته مستمرة في عملها، وذلك رغم استقالة عدد من الوزراء من منصابهم اعتراضا على تصرفات جونسون الذي حاول الاعتذار مؤخرا عن أحدث فضيحة لحكومته تتعلق بشكوى بشأن سوء سلوك جنسي ضد أحد وزرائه.
القاهرة- سبوتنيك. وقال جونسون، خلال جلسة مساءلته في مجلس العموم البريطاني: "لا توجد أي ظروف تمنع الحكومة من مواصلة عملها ومهمتنا العمل في الظروف الصعبة".
وأضاف جونسون: "لدينا خطة للتعامل مع الأزمات ونبذل جهودا في مجالات عدة وسنواصل عملنا لتحقيق مزيد من النتائج".
وكان وزراء الطفولة والصحة والخزانة والتعليم والعدل والسكرتير الاقتصادي لوزارة الخزانة البريطانية جون غلين تقدموا باستقالاتهم في أوقات سابقة.
علم بريطانيا على مبنى السفارة البريطانية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
السكرتير الاقتصادي لوزارة الخزانة البريطانية يتقدم باستقالته لرئيس الحكومة بوريس جونسون
11:37 GMT
تأتي هذه التطورات في أعقاب اعتراف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالخطأ في أزمة الاتهامات التي وجهت لأحد مسؤولي حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم.
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