https://arabic.sputniknews.com/20220706/حميدتي-يدعو-نازحي-زالنجي-إلى-العودة-ويتعهد-بحمايتهم-1064720225.html
حميدتي يدعو نازحي زالنجي إلى العودة ويتعهد بحمايتهم
حميدتي يدعو نازحي زالنجي إلى العودة ويتعهد بحمايتهم
دعا محمد حمدان دقلو (حميدتي) نازحي ولاية زالنجي إلى العودة إلى ديارهم وتعهد بحمايتهم في إطار جهود الدولة للمحافظة على نسيجها الاجتماعي. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T09:43+0000
2022-07-06T09:43+0000
2022-07-06T09:43+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات سياسية واجتماعية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأربعاء.وتطرق حميدتي للأوضاع الأمنية والاجتماعية في المدينة، مؤكدا على أهمية التسامح والتعايش السلمي بين مكونات الولاية.ولفت إلى أن الحكومة ستوفر الحماية اللازمة للنازحين، مؤكدا أن الحكومة تعمل على جمع السلاح ليكون هناك وضع أمني متكامل يشمل توفيق أوضاع المنتسبين للحركات المسلحة.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/حميدتي-يطالب-بكشف-أسباب-زعزعة-الاستقرار-في-ولاية-غرب-دارفور-1063846650.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم
حميدتي يدعو نازحي زالنجي إلى العودة ويتعهد بحمايتهم
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دعا محمد حمدان دقلو (حميدتي) نازحي ولاية زالنجي إلى العودة إلى ديارهم وتعهد بحمايتهم في إطار جهود الدولة للمحافظة على نسيجها الاجتماعي.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات سياسية واجتماعية، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأربعاء.
وتطرق حميدتي للأوضاع الأمنية
والاجتماعية في المدينة، مؤكدا على أهمية التسامح والتعايش السلمي بين مكونات الولاية.
ولفت إلى أن الحكومة ستوفر الحماية اللازمة للنازحين، مؤكدا أن الحكومة تعمل على جمع السلاح
ليكون هناك وضع أمني متكامل يشمل توفيق أوضاع المنتسبين للحركات المسلحة.