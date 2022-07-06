https://arabic.sputniknews.com/20220706/رئيس-أوزبكستان-تم-تحضير-أعمال-شغب-نوكوس-منذ-سنوات-من-قبل-القوات-الأجنبية-1064777040.html
رئيس أوزبكستان: تم تحضير أعمال شغب نوكوس منذ سنوات من قبل القوات الأجنبية
رئيس أوزبكستان: تم تحضير أعمال شغب نوكوس منذ سنوات من قبل القوات الأجنبية
قال الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف إن أعمال الشغب في نوكوس أعدتها القوات الأجنبية لسنوات، وكان هدفها الرئيسي التعدي على وحدة أراضي البلاد وخلق صراع عرقي. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T14:54+0000
2022-07-06T14:54+0000
2022-07-06T14:54+0000
العالم
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ونقلت "سبوتنيك أوزبكستان" عن رئيس الجمهورية قوله: "بالطبع، لم يتم تنظيم هذه الأحداث في يوم واحد أو عشرة أيام. هذه الأعمال أعدت لسنوات من قبل القوات الأجنبية. وهدفها الرئيسي هو التعدي على وحدة أراضي أوزبكستان وخلق صراع عرقي".وأشار الرئيس إلى أن فريق التحقيق يحقق في الأحداث، لكن يجب أيضًا إشراك ممثلين عن الجمهور ونواب ونشطاء مدنيين في العملية.قال ميرزيوييف إن "تصرفات وكالات إنفاذ القانون تحتاج أيضًا إلى تحليل دقيق. إذا استخدموا القوة غير المشروعة، فيجب محاكمتهم وفقًا للقانون".وأضاف ميرزيوييف: "في الوقت الحالي، تتم مراقبة الوضع في كاراكالباكستان. الشيء الرئيسي هو أنه لا يوجد شيء يهدد سلام السكان. قطاعات الاقتصاد تعمل. الناس مشغولون بأعمالهم اليومية والأعمال المنزلية".وختم: "تعمل سلطات الدولة وممثلو الجمهور ووكالات إنفاذ القانون بطريقة منظمة ومنسقة لضمان استقرار الوضع في المنطقة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رئيس أوزبكستان: تم تحضير أعمال شغب نوكوس منذ سنوات من قبل القوات الأجنبية
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قال الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف إن أعمال الشغب في نوكوس أعدتها القوات الأجنبية لسنوات، وكان هدفها الرئيسي التعدي على وحدة أراضي البلاد وخلق صراع عرقي.
ونقلت "سبوتنيك أوزبكستان" عن رئيس الجمهورية قوله: "بالطبع، لم يتم تنظيم هذه الأحداث في يوم واحد أو عشرة أيام. هذه الأعمال أعدت لسنوات من قبل القوات الأجنبية. وهدفها الرئيسي هو التعدي على وحدة أراضي أوزبكستان وخلق صراع عرقي".
وأشار الرئيس إلى أن فريق التحقيق يحقق في الأحداث، لكن يجب أيضًا إشراك ممثلين عن الجمهور ونواب ونشطاء مدنيين في العملية.
قال ميرزيوييف إن "تصرفات وكالات إنفاذ القانون تحتاج أيضًا إلى تحليل دقيق. إذا استخدموا القوة غير المشروعة، فيجب محاكمتهم وفقًا للقانون".
وأضاف ميرزيوييف: "في الوقت الحالي، تتم مراقبة الوضع في كاراكالباكستان. الشيء الرئيسي هو أنه لا يوجد شيء يهدد سلام السكان. قطاعات الاقتصاد تعمل. الناس مشغولون بأعمالهم اليومية والأعمال المنزلية".
وختم: "تعمل سلطات الدولة وممثلو الجمهور ووكالات إنفاذ القانون بطريقة منظمة ومنسقة لضمان استقرار الوضع في المنطقة".