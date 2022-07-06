https://arabic.sputniknews.com/20220706/رئيس-الدوما-يلوح-باستعادة-روسيا-لولاية-ألاسكا-الأمريكية-1064785608.html

رئيس "الدوما" يلوح باستعادة روسيا لولاية "ألاسكا" الأمريكية

رئيس "الدوما" يلوح باستعادة روسيا لولاية "ألاسكا" الأمريكية

قال رئيس مجلس "الدوما" الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة يجب أن تتذكر أن روسيا قد تستعيد ولاية ألاسكا التي كانت تتبع لروسيا... 06.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-06T19:09+0000

2022-07-06T19:09+0000

2022-07-06T19:09+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وتابع فولودين: "النزاهة ليست نقطة ضعف، لدينا ما نرد به، دع أمريكا تتذكر دائمًا أن هناك إقليم، يدعى ألاسكا، كان جزءا من روسيا، فعندما يحاولون التصرف بمواردنا في الخارج، قبل القيام بذلك، عليهم أن يتذكروا أن لدينا أيضا شيئا يمكن استعادته".واختتم فولودين بالقول: "تخيل، إذا طالبنا نحن أيضًا، ستبدأ أمريكا وقتها بتوصيل الأسماك إلى المكان الصحيح (أي ستتتصرف بعقلانية)".يذكر أن ولاية ألاسكا الواقعة في الركن الشمالي الغربي للقارة الأمريكية الشمالية، كانت جزءا من روسيا القيصرية، قبل أن تبيعها الإمبراطورة الروسية يكاتيرينا الثانية، للولايات المتحدة مقابل 7 ملايين و200 ألف دولار.وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، يوم الاثنين في 4 تموز/ يوليو، أن خطة إعادة إعمار أوكرانيا تقدر تكلفتها بنحو 750 مليار دولار أمريكي، زاعما أن المصدر الرئيسي لهذه الأموال، في رأيه، "ينبغي أن يكون الأصول المصادرة من روسيا".وقال شميغال خلال مشارته عبر الفيديو في مؤتمر "إعمار أوكرانيا" المنعقد في لوغانو السويسرية: "من الذي يجب أن يدفع ثمن خطة الإنعاش، التي تقدر قيمتها بالفعل بـ 750 مليار دولار؟ نعتقد أن المصدر الرئيسي للتعافي يجب أن يكون الأصول المصادرة من روسيا الاتحادية"، بحسب ادعاءاته.وتابع قائلا: "تتراوح الأصول المجمدة لروسيا الاتحادية، حسب تقديرات مختلفة، بين 300 و500 مليار دولار. وقد بدأت بعض الدول بالفعل عملية تجميد هذه الأصول، وكذلك مصادرتها".

https://arabic.sputniknews.com/20220705/السفير-الروسي-من-غير-المرجح-أن-تقرر-لندن-مصادرة-الأصول-الروسية-1064700065.html

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