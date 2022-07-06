https://arabic.sputniknews.com/20220706/رئيس-الكونغو-الديمقراطية-يحذر-من-مخاطر-نشوب-حرب-مع-رواندا-متهما-إياها-بدعم-المتمردين-1064720596.html
رئيس الكونغو الديمقراطية يحذر من مخاطر نشوب حرب مع رواندا متهما إياها بدعم المتمردين
رئيس الكونغو الديمقراطية يحذر من مخاطر نشوب حرب مع رواندا متهما إياها بدعم المتمردين
حذر رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، اليوم الأربعاء، من مخاطر نشوب حرب مع رواندا، متهمًا إياها بدعم المتمردين شرقي بلاده. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T09:47+0000
2022-07-06T09:47+0000
2022-07-06T09:47+0000
العالم
الكونغو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1061344122_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_017d5617f5dad8ad5d457b8533ff29d8.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال تشيسكيدي في مقابلة له مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: "لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال؛ في حال استمرار رواندا بالاستفزازات، فلن نجلس ولا نفعل شيئا حيال ذلك؛ لسنا ضعفاء ... ليس هناك شك على الإطلاق في أن رواندا تدعم حركة 23 مارس".ولفت الرئيس الكونغولي إلى أن بلاده تريد السلام، ولكن "إذا تعلق الأمر بذلك"، فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية "ستتخذ إجراءات".وتابع: "هي رواندا التي تقاتل في جمهورية الكونغو الديمقراطية تحت غطاء "حركة 23 مارس" التي هُزمت في عام 2013 ... الصعود الأخير للمجموعة يرجع إلى [دعم] قوات الدفاع الرواندية، التي تستخدم حركة 23 مارس كغطاء".بالإضافة إلى ذلك، اتهم تشيسكيدي رواندا بالرغبة في الاستفادة من الثروة المعدنية لبلاده.في حزيران/يونيو الفائت، أفادت الأنباء أن قادة دول جماعة شرق أفريقيا وافقوا في قمتهم على تشكيل قوة إقليمية مخصصة لإنهاء الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.وعُقدت قمة جماعة شرق أفريقيا بعد استئناف "حركة 23 مارس" لأنشطتها المسلحة في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتتهم كينشاسا كيغالي بدعم المتمردين وينفي الجانب الرواندي أي صلة بالمجموعة، ويتبادل البلدان الاتهامات بقصف المناطق الحدودية.
الكونغو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1061344122_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_e74ce86b74c48c443a6cc3bef828e606.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الكونغو
رئيس الكونغو الديمقراطية يحذر من مخاطر نشوب حرب مع رواندا متهما إياها بدعم المتمردين
تابعنا عبر
حذر رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، اليوم الأربعاء، من مخاطر نشوب حرب مع رواندا، متهمًا إياها بدعم المتمردين شرقي بلاده.
موسكو - سبوتنيك
. وقال تشيسكيدي في مقابلة له مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: "لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال؛ في حال استمرار رواندا بالاستفزازات، فلن نجلس ولا نفعل شيئا حيال ذلك؛ لسنا ضعفاء ... ليس هناك شك على الإطلاق في أن رواندا تدعم حركة 23 مارس".
ولفت الرئيس الكونغولي إلى أن بلاده تريد السلام، ولكن "إذا تعلق الأمر بذلك"، فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية "ستتخذ إجراءات".
وتابع: "هي رواندا التي تقاتل في جمهورية الكونغو الديمقراطية تحت غطاء "حركة 23 مارس" التي هُزمت في عام 2013 ... الصعود الأخير للمجموعة يرجع إلى [دعم] قوات الدفاع الرواندية، التي تستخدم حركة 23 مارس كغطاء".
بالإضافة إلى ذلك، اتهم تشيسكيدي رواندا بالرغبة في الاستفادة من الثروة المعدنية لبلاده.
في حزيران/يونيو الفائت، أفادت الأنباء أن قادة دول جماعة شرق أفريقيا وافقوا في قمتهم على تشكيل قوة إقليمية مخصصة لإنهاء الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وعُقدت قمة جماعة شرق أفريقيا بعد استئناف "حركة 23 مارس" لأنشطتها المسلحة في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتتهم كينشاسا كيغالي بدعم المتمردين وينفي الجانب الرواندي أي صلة بالمجموعة، ويتبادل البلدان الاتهامات بقصف المناطق الحدودية.