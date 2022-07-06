https://arabic.sputniknews.com/20220706/رئيس-الوزراء-البريطاني-يقيل-وزير-الإسكان--1064790455.html

رئيس الوزراء البريطاني يقيل وزير الإسكان

رئيس الوزراء البريطاني يقيل وزير الإسكان

ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، يوم الأربعاء، نقلا عن مصدر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أقال وزير الدولة البريطاني للإسكان والمجتمعات مايكل غوف. 06.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-06T21:07+0000

2022-07-06T21:07+0000

2022-07-06T21:34+0000

بريطانيا

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موسكو - سبوتنيك. يشار إلى أن، غوف طالب في وقت سابق، جونسون إلى الاستقالة.وفي وقت سابق، قال عضو في مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون قد يواجه تصويتا لحجب الثقة الليلة.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عضو في حزب المحافظين (يترأسه جونسون) وأيضا في "لجنة 1922" المسؤولة عن التصويت لحجب الثقة عن رئيس الوزراء في بريطانيا.ومنذ حوالي شهر، كان هناك بالفعل تصويت لحجب الثقة عن جونسون داخل حزب المحافظين، لكنه نجا بمنصبه بأغلبية 211 مقابل 148.وفقا لقواعد اللجنة، لا يمكن تقديم أي اقتراح آخر بحجب الثقة ضد زعيم الحزب لمدة عام تقريبا، لكن من المتوقع أن تجتمع اللجنة وتغير قواعدها.وخلال الساعات الـ 24 الأخيرة، أعلن 16 عضوا في الحكومة استقالاتهم احتجاجا على فقدان الثقة في قيادة جونسون.وأمس الثلاثاء، استقال وزيرا المالية والصحة البريطانيان، على خلفية تورط جونسون ومكتبه في تعيين مشرع متهم بالتحرش الجنسي.وفي وقت سابق الأربعاء، قال جونسون، إن حكومته مستمرة في عملها، وذلك رغم استقالة عدد من الوزراء من مناصبهم اعتراضا على تصرفات جونسون الذي حاول الاعتذار مؤخرا عن أحدث فضيحة لحكومته تتعلق بشكوى بشأن سوء سلوك جنسي ضد مسؤول برلماني قام بتعيينه.وأضاف جونسون، خلال جلسة مساءلته في مجلس العموم البريطاني: "لا توجد أي ظروف تمنع الحكومة من مواصلة عملها ومهمتنا العمل في الظروف الصعبة"، وأضاف جونسون: "لدينا خطة للتعامل مع الأزمات ونبذل جهودا في مجالات عدة وسنواصل عملنا لتحقيق مزيد من النتائج".وكان وزراء الطفولة والصحة والمالية والتعليم والعدل والسكرتير الاقتصادي لوزارة الخزانة البريطانية جون غلين تقدموا باستقالاتهم في أوقات سابقة.والخميس الماضي، استقال كريس بينشر (52 عاما) من منصبه، كنائب لمسؤول الانضباط لنواب حزب المحافظين، في مجلس العموم، بعد نحو 5 أشهر من تعيينه في منصبه الحزبي، داخل المجلس، من قبل رئيس الوزراء بوريس جونسون، وذلك على إثر اتهامات تلاحقه بالتحرش الجنسي برجلين

https://arabic.sputniknews.com/20220706/بعد-استقالة-5-وزارء-هل-انتهى-أمر-حكومة-جونسون؟-1064734236.html

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