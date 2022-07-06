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رئيس سريلانكا يطلب المساعدة من بوتين
رئيس سريلانكا يطلب المساعدة من بوتين
أعلن رئيس سريلانكا، جوتابايا راجاباكسا، إجراء اتصال هاتفي "مثمر" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
روسيا
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وقال رئيس سريلانكا في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه شكر الرئيس بوتين على الدعم الذي قدمته حكومته إلى بلاده في وقت سابق، وناشده تقديم قرض لدعم تصدير الوقود إلى سريلانكا لتذليل المشاكل الاقتصادية الآنية.وأضاف: "أجمعنا على أن توطيد العلاقات الثنائية في مجالات مثل السياحة والتجارة والثقافة ينطوي على أهمية أكبر بالنسبة لتعزيز الصداقة بين بلدينا".
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العالم, روسيا

رئيس سريلانكا يطلب المساعدة من بوتين

11:29 GMT 06.07.2022
© Sputnik . Виталий Белоусов / الذهاب إلى بنك الصورمدينة كولومبو
مدينة كولومبو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© Sputnik . Виталий Белоусов
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أعلن رئيس سريلانكا، جوتابايا راجاباكسا، إجراء اتصال هاتفي "مثمر" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال رئيس سريلانكا في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه شكر الرئيس بوتين على الدعم الذي قدمته حكومته إلى بلاده في وقت سابق، وناشده تقديم قرض لدعم تصدير الوقود إلى سريلانكا لتذليل المشاكل الاقتصادية الآنية.
وأضاف: "أجمعنا على أن توطيد العلاقات الثنائية في مجالات مثل السياحة والتجارة والثقافة ينطوي على أهمية أكبر بالنسبة لتعزيز الصداقة بين بلدينا".
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