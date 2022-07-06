https://arabic.sputniknews.com/20220706/رئيس-سريلانكا-يطلب-المساعدة-من-بوتين-1064726650.html
رئيس سريلانكا يطلب المساعدة من بوتين
رئيس سريلانكا يطلب المساعدة من بوتين
أعلن رئيس سريلانكا، جوتابايا راجاباكسا، إجراء اتصال هاتفي "مثمر" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T11:29+0000
2022-07-06T11:29+0000
2022-07-06T11:29+0000
العالم
روسيا
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وقال رئيس سريلانكا في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه شكر الرئيس بوتين على الدعم الذي قدمته حكومته إلى بلاده في وقت سابق، وناشده تقديم قرض لدعم تصدير الوقود إلى سريلانكا لتذليل المشاكل الاقتصادية الآنية.وأضاف: "أجمعنا على أن توطيد العلاقات الثنائية في مجالات مثل السياحة والتجارة والثقافة ينطوي على أهمية أكبر بالنسبة لتعزيز الصداقة بين بلدينا".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
رئيس سريلانكا يطلب المساعدة من بوتين
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أعلن رئيس سريلانكا، جوتابايا راجاباكسا، إجراء اتصال هاتفي "مثمر" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال
رئيس سريلانكا في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه شكر الرئيس بوتين على الدعم الذي قدمته حكومته إلى بلاده في وقت سابق، وناشده تقديم قرض لدعم تصدير الوقود إلى سريلانكا لتذليل المشاكل الاقتصادية الآنية.
وأضاف: "أجمعنا على أن توطيد العلاقات الثنائية في مجالات مثل السياحة والتجارة والثقافة ينطوي على أهمية أكبر بالنسبة لتعزيز الصداقة بين بلدينا".