https://arabic.sputniknews.com/20220706/روسيا-ترسل-مذكرة-إلى-منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-حول-استفزاز-أوكرانيا-المرتقب-في-دونيتسك-1064714301.html
روسيا ترسل مذكرة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استفزاز أوكرانيا المرتقب في دونيتسك
روسيا ترسل مذكرة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استفزاز أوكرانيا المرتقب في دونيتسك
أعلن ألكسندر شولغين، الممثل الدائم الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن روسيا أرسلت مذكرة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الاستفزاز الوشيك لأوكرانيا... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T08:29+0000
2022-07-06T08:29+0000
2022-07-06T08:29+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال على الهواء على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لقد أرسلنا بالفعل مذكرة إلى الأمانة الفنية (منظمة حظر الأسلحة الكيميائية)، وأبلغنا عن الخطط القادمة للاستفزاز في نيكولايفكا، وأبلغنا أيضًا أن القوميين الأوكرانيين سينظمون استفزازات في أماكن أخرى - في نيكولاييف، في خاركوف. تم إرسال أكثر من عشرين مذكرة إلى الأمانة الفنية".وأشار شولغين إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت استلامها لهذه المعلومات وتقوم على الفور بتوزيعها على الدول المشاركة.في وقت سابق، قال رئيس المركز الوطني للرقابة الدفاعية الروسية، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، إن المسلحين الأوكرانيين كانوا يستعدون لاستفزاز بالكلور في جمهورية دونيتسك من أجل اتهام القوات المسلحة الروسية بضربات عشوائية على منشآت خطرة كيميائيا.
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أخبار أوكرانيا, روسيا
روسيا ترسل مذكرة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استفزاز أوكرانيا المرتقب في دونيتسك
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أعلن ألكسندر شولغين، الممثل الدائم الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن روسيا أرسلت مذكرة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الاستفزاز الوشيك لأوكرانيا بالأسلحة الكيميائية في محطة الطاقة الحرارية سلافيانسكيا في نيكولايفكا، كما حذر المنظمة من الاستفزازات المحتملة الأخرى في نيكولاييف وخاركوف.
وقال على الهواء على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لقد أرسلنا بالفعل مذكرة إلى الأمانة الفنية (منظمة حظر الأسلحة الكيميائية)، وأبلغنا عن الخطط القادمة للاستفزاز في نيكولايفكا، وأبلغنا أيضًا أن القوميين الأوكرانيين سينظمون استفزازات في أماكن أخرى - في نيكولاييف، في خاركوف. تم إرسال أكثر من عشرين مذكرة إلى الأمانة الفنية".
وأشار شولغين إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت استلامها لهذه المعلومات وتقوم على الفور بتوزيعها على الدول المشاركة.
في وقت سابق، قال رئيس المركز الوطني للرقابة الدفاعية الروسية، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، إن المسلحين الأوكرانيين كانوا يستعدون لاستفزاز بالكلور في جمهورية دونيتسك من أجل اتهام القوات المسلحة الروسية بضربات عشوائية على منشآت خطرة كيميائيا.