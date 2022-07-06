https://arabic.sputniknews.com/20220706/روسيا-توقف-نقل-النفط-من-كازاخستان-إلى-الغرب-حتى-إشعار-آخر-1064716770.html
روسيا توقف نقل النفط من كازاخستان إلى الغرب حتى إشعار آخر
روسيا توقف نقل النفط من كازاخستان إلى الغرب حتى إشعار آخر
أفادت وكالة "إر بي كا" للأنباء عن وقف ضخ النفط من كازاخستان إلى أوروبا عبر الأراضي الروسية لمدة 30 يوما. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T08:54+0000
2022-07-06T08:54+0000
2022-07-06T08:54+0000
روسيا
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وتُنقل كميات من النفط المستخرج من باطن الأرض في كازاخستان إلى مستورديه في أوروبا وأمريكا الشمالية عبر خط الأنابيب المار في الأراضي الروسية المملوك لشركة "كونسورتيوم قزوين". ويصل خط الأنابيب هذا إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي الذي تنطلق منه ناقلات النفط نحو أوروبا وأمريكا الشمالية.وقررت محكمة مدينة نوفوروسيسك تعليق ضخ النفط عبر خط الأنابيب تنغيز – نوفوروسيسك حتى إزالة ما سبّب حادثا في الرصيف النفطي في الميناء في مارس/آذار الماضي. وقال مسؤولون في الكونسورتيوم إنهم سينفذون قرار المحكمة، ولكنهم سيقدمون طعنا ضده.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا توقف نقل النفط من كازاخستان إلى الغرب حتى إشعار آخر
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أفادت وكالة "إر بي كا" للأنباء عن وقف ضخ النفط من كازاخستان إلى أوروبا عبر الأراضي الروسية لمدة 30 يوما.
وتُنقل كميات من النفط المستخرج من باطن الأرض في كازاخستان إلى مستورديه في أوروبا وأمريكا الشمالية عبر خط الأنابيب المار في الأراضي الروسية المملوك لشركة "كونسورتيوم قزوين". ويصل خط الأنابيب هذا إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي الذي تنطلق منه ناقلات النفط نحو أوروبا وأمريكا الشمالية.
وقررت
محكمة مدينة نوفوروسيسك تعليق ضخ النفط عبر خط الأنابيب تنغيز – نوفوروسيسك حتى إزالة ما سبّب حادثا في الرصيف النفطي في الميناء في مارس/آذار الماضي. وقال مسؤولون في الكونسورتيوم إنهم سينفذون قرار المحكمة، ولكنهم سيقدمون طعنا ضده.