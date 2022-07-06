https://arabic.sputniknews.com/20220706/روسيا-والهند-تنتجان-أول-قاطرة-بشكل-مشتركصور-1064719514.html
روسيا والهند تنتجان أول قاطرة بشكل مشترك...صور
روسيا والهند تنتجان أول قاطرة بشكل مشترك...صور
أعلن أنطون زوبيخين، نائب المدير العام لشركة JSC Sinara-Transport Machines (STM)، والمدير العام لشركة OOO Trading House STM، على هامش المعرض الصناعي الرئيسي... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T09:27+0000
2022-07-06T09:27+0000
2022-07-06T09:27+0000
اقتصاد
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وأضاف زوبيخين في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن هذه القاطرة ستصدر في شهر يوليو/تموز، حيث أصبحت الهند إحدى المجالات ذات الأولوية للتعاون الدولي لشركة Sinara-Transport Machines، وتابع، قائلا:وتابع، قائلا أنه على شبكة السكك الحديدة الهندية تعمل 21 قاطرة تحمل العلامة التجارية الخاصة وجميعها تعمل على 5 فروع للسك الهندية ويتم صيانتها من قبل الشريك المحلي SRB International.وأضاف أن مهمة الشركة الآن هي بناء آلات السكك الحديدية لإصلاح وبناء وتشغيل خطوط السكك الحديدية الهندية، حيث يوجد ميزانية تزيد عن مليار دولار سنويا لمعدات السكك.واختتم قوله إن السوق الهندية تعتبر جاذبة للاستثمارات ونخطط للمشاركة في مناقصة Make in India، والتي ستقام هذا العام، مضيفا ان حجم العقود التي تم توقيعها مع الشركاء في الهند تجاوزت قليلا حاجز الـ20 مليون دولار، ونخطط هذا العام للمشاركة في مناقصات تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
روسيا والهند تنتجان أول قاطرة بشكل مشترك...صور
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أعلن أنطون زوبيخين، نائب المدير العام لشركة JSC Sinara-Transport Machines (STM)، والمدير العام لشركة OOO Trading House STM، على هامش المعرض الصناعي الرئيسي لروسيا الاتحادية Innoprom، أن روسيا والهند ستصدران أول قاطرة للسكك الحديدية، تم تصنيعها بشكل مشترك بين البلدين.
وأضاف زوبيخين في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن هذه القاطرة ستصدر في شهر يوليو/تموز، حيث أصبحت الهند إحدى المجالات ذات الأولوية للتعاون الدولي لشركة Sinara-Transport Machines، وتابع، قائلا:
يتم إنتاج هذا النوع من القاطرات في إطار برنامج "Make in India" مع شريكنا التكنولوجي، SAN Locomotive. بالفعل في شهر يوليو من هذا العام، سنقوم بإنتاج أول قاطرة مع زملائنا الهنود.
وتابع، قائلا أنه على شبكة السكك الحديدة الهندية تعمل 21 قاطرة تحمل العلامة التجارية
الخاصة وجميعها تعمل على 5 فروع للسك الهندية ويتم صيانتها من قبل الشريك المحلي SRB International.
وأضاف أن مهمة الشركة الآن هي بناء آلات السكك الحديدية لإصلاح وبناء وتشغيل خطوط السكك الحديدية الهندية، حيث يوجد ميزانية تزيد عن مليار دولار سنويا لمعدات السكك.
واختتم قوله إن السوق الهندية تعتبر جاذبة للاستثمارات ونخطط للمشاركة في مناقصة Make in India، والتي ستقام هذا العام، مضيفا ان حجم العقود التي تم توقيعها مع الشركاء في الهند تجاوزت قليلا حاجز الـ20 مليون دولار، ونخطط هذا العام للمشاركة في مناقصات تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار.