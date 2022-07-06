https://arabic.sputniknews.com/20220706/زاخاروفا-تسخر-من-بوريس-جونسون-ماذا-لو-كان-امرأة؟-1064783872.html
زاخاروفا تسخر من بوريس جونسون "ماذا لو كان امرأة؟"
زاخاروفا تسخر من بوريس جونسون "ماذا لو كان امرأة؟"
علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، على معلومات حول نية أعضاء مجلس الوزراء البريطاني دعوة بوريس جونسون... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T18:05+0000
2022-07-06T18:05+0000
2022-07-06T18:16+0000
ماريا زاخاروفا
الخارجية الروسية
بوريس جونسون
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وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام": "تخيلوا، الوزراء أنفسهم يتوسلون رئيسهم أن يوقف هذا العار، من لديه المقدرة فقد غادر بالفعل، ويأمل الباقون في إقناع الرئيس (بالرحيل)، دعهم يجربون عبارتهم المفضلة التي يستخدمونها عادة عند تغيير الأوضاع: يجب أن يذهب بوريس، أو أنه من الصعب تغيير نظامكم؟"حيث ألمحت زاخاروفا إلى تصريحات جونسون السابقة حول أن بوتين لو كان امرأة لامتنع عن القيام بالعملية العسكرية الخاصة.قال عضو في مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون قد يواجه تصويتا لحجب الثقة الليلة.وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها عضو في حزب المحافظين (يترأسه جونسون) وأيضا في "لجنة 1922" المسؤولة عن التصويت لحجب الثقة عن رؤساء الوزراء في بريطانيا لقناة "سكاي" البريطانية، وفق ما نقلته "رويترز".ولم تذكر القناة اسم البرلماني البريطاني لكنها نقلت قوله: إن اللجنة ستجتمع اليوم لمناقشة إجراء تصويت آخر لحجب الثقة عن رئيس الوزراء جونسون.ومنذ حوالي شهر، كان هناك بالفعل تصويت لحجب الثقة عن جونسون داخل حزب المحافظين، لكنه نجا بمنصبه بأغلبية 211 مقابل 148.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/بعد-استقالة-5-وزارء-هل-انتهى-أمر-حكومة-جونسون؟-1064734236.html
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ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية, بوريس جونسون
زاخاروفا تسخر من بوريس جونسون "ماذا لو كان امرأة؟"
18:05 GMT 06.07.2022 (تم التحديث: 18:16 GMT 06.07.2022) تابعنا عبر
علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، على معلومات حول نية أعضاء مجلس الوزراء البريطاني دعوة بوريس جونسون للاستقالة.
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام
": "تخيلوا، الوزراء أنفسهم يتوسلون رئيسهم أن يوقف هذا العار، من لديه المقدرة فقد غادر بالفعل، ويأمل الباقون في إقناع الرئيس (بالرحيل)، دعهم يجربون عبارتهم المفضلة التي يستخدمونها عادة عند تغيير الأوضاع: يجب أن يذهب بوريس، أو أنه من الصعب تغيير نظامكم؟"
وسخرت زاخاروفا من جونسون حيث أتبعت منشورها الأول بمنشور مقتضب حيث كتبت: "ماذا لو كان بوريس جونسون امرأة، هل كان سيرحل حينها؟"
حيث ألمحت زاخاروفا إلى تصريحات جونسون
السابقة حول أن بوتين لو كان امرأة لامتنع عن القيام بالعملية العسكرية الخاصة.
قال عضو في مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون قد يواجه تصويتا لحجب الثقة الليلة.
وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها عضو في حزب المحافظين (يترأسه جونسون) وأيضا في "لجنة 1922" المسؤولة عن التصويت لحجب الثقة عن رؤساء الوزراء في بريطانيا لقناة "سكاي" البريطانية، وفق ما نقلته "رويترز".
ولم تذكر القناة اسم البرلماني
البريطاني لكنها نقلت قوله: إن اللجنة ستجتمع اليوم لمناقشة إجراء تصويت آخر لحجب الثقة عن رئيس الوزراء جونسون.
ومنذ حوالي شهر، كان هناك بالفعل تصويت لحجب الثقة عن جونسون داخل حزب المحافظين، لكنه نجا بمنصبه بأغلبية 211 مقابل 148.