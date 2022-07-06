https://arabic.sputniknews.com/20220706/زاخاروفا-تسخر-من-بوريس-جونسون-ماذا-لو-كان-امرأة؟-1064783872.html

زاخاروفا تسخر من بوريس جونسون "ماذا لو كان امرأة؟"

زاخاروفا تسخر من بوريس جونسون "ماذا لو كان امرأة؟"

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، على معلومات حول نية أعضاء مجلس الوزراء البريطاني دعوة بوريس جونسون... 06.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-06T18:05+0000

2022-07-06T18:05+0000

2022-07-06T18:16+0000

ماريا زاخاروفا

الخارجية الروسية

بوريس جونسون

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وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام": "تخيلوا، الوزراء أنفسهم يتوسلون رئيسهم أن يوقف هذا العار، من لديه المقدرة فقد غادر بالفعل، ويأمل الباقون في إقناع الرئيس (بالرحيل)، دعهم يجربون عبارتهم المفضلة التي يستخدمونها عادة عند تغيير الأوضاع: يجب أن يذهب بوريس، أو أنه من الصعب تغيير نظامكم؟"حيث ألمحت زاخاروفا إلى تصريحات جونسون السابقة حول أن بوتين لو كان امرأة لامتنع عن القيام بالعملية العسكرية الخاصة.قال عضو في مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون قد يواجه تصويتا لحجب الثقة الليلة.وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها عضو في حزب المحافظين (يترأسه جونسون) وأيضا في "لجنة 1922" المسؤولة عن التصويت لحجب الثقة عن رؤساء الوزراء في بريطانيا لقناة "سكاي" البريطانية، وفق ما نقلته "رويترز".ولم تذكر القناة اسم البرلماني البريطاني لكنها نقلت قوله: إن اللجنة ستجتمع اليوم لمناقشة إجراء تصويت آخر لحجب الثقة عن رئيس الوزراء جونسون.ومنذ حوالي شهر، كان هناك بالفعل تصويت لحجب الثقة عن جونسون داخل حزب المحافظين، لكنه نجا بمنصبه بأغلبية 211 مقابل 148.

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ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية, بوريس جونسون